El PP critica «el hachazo» de Page a los servicios sociales y revela que algunos ayuntamientos solo reciben 200€ para mayores

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, acusa al Gobierno regional de «maltratar» a los municipios y reducir drásticamente las ayudas al envejecimiento activo. Fuensalida y Bargas denuncian una caída de hasta el 99% en las subvenciones

El PP denuncia «la grave situación sanitaria y social» de Castilla-La Mancha y acusa a Page de «diez años perdidos de gobierno»

La secretaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha comparecido junto al portavoz de Bienestar Social del Grupo Popular, José Antonio Martín-Buro, y con los alcaldes de Fuensalida, José Jaime Alonso, y Bargas, Marco Antonio Pérez
Toledo

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado este jueves «el hachazo de Emiliano García-Page a los servicios sociales de Castilla-La Mancha». En declaraciones a los medios tras reunirse con el portavoz de Bienestar ... Social del Grupo Popular, José Antonio Martín-Buro, y con los alcaldes de Fuensalida y Bargas, Agudo ha calificado de «vergonzosas» las políticas sociales del Ejecutivo autonómico.

