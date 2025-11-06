El PP critica «el hachazo» de Page a los servicios sociales y revela que algunos ayuntamientos solo reciben 200€ para mayores

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado este jueves «el hachazo de Emiliano García-Page a los servicios sociales de Castilla-La Mancha». En declaraciones a los medios tras reunirse con el portavoz de Bienestar ... Social del Grupo Popular, José Antonio Martín-Buro, y con los alcaldes de Fuensalida y Bargas, Agudo ha calificado de «vergonzosas» las políticas sociales del Ejecutivo autonómico.

«Page se está cargando los programas sociales de los vecinos de nuestra tierra», ha afirmado, al tiempo que ha acusado al Gobierno regional de no asumir sus competencias en materia de servicios sociales. «Las actividades las llevan a cabo nuestros ayuntamientos, pero son áreas de competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha que no está asumiendo y, por lo tanto, están maltratando a nuestros ayuntamientos y a nuestros mayores», ha asegurado.

Agudo ha denunciado que el Ejecutivo autonómico «no solo está obligando a los ayuntamientos a pagar actividades que debería asumir la Junta, sino que además ha reducido de forma vergonzosa las ayudas destinadas a los programas dirigidos a la gente de nuestra tierra». En este sentido, ha subrayado que hay municipios que han recibido únicamente 200 euros anuales para programas de envejecimiento activo «que tanto dice defender el Gobierno de Page».

«Doscientos euros es el precio que ha puesto Page a la dignidad de los mayores de Castilla-La Mancha. Es una falta absoluta de sensibilidad de Page hacia la gente de nuestra tierra. Unos hachazos a los recursos con los que tienen que contar nuestros mayores», ha sentenciado.

«Tintes de sectarismo»

La portavoz popular ha advertido de la «indefensión brutal» en la que quedan los ayuntamientos, que deben asumir con sus propios recursos los gastos de mantenimiento, las actividades y los programas que son competencia de la Junta. Además, ha criticado el «tinte de sectarismo» del Gobierno de García-Page, señalando que «las subvenciones destinadas a los municipios gobernados por el Partido Popular desde 2023 hasta 2025 han sufrido un hachazo aún más brutal que las de los ayuntamientos gobernados por el PSOE».

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una solicitud de información en las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Ejecutivo autonómico detalle «el listado de las cuantías concedidas a los ayuntamientos desde 2019 hasta la fecha», con el objetivo de «comprobar y demostrar esa vergonzosa reducción de fondos en servicios sociales». «Queremos comprobar ese vergonzoso hachazo que el Gobierno de Page está realizando a los servicios sociales, sobre todo en un sector tan importante para nuestra tierra», ha añadido Agudo.

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha explicado que su ayuntamiento mantiene un centro de día con 500 usuarios semanales, en el que asume todos los gastos corrientes, cofinanciados con la Junta. «Un gasto que para 2025 sería de cerca de 100.000 euros. En años anteriores el Gobierno autonómico ha ido aportando cantidades entre 45.000 y 30.000 euros; pero este año en su resolución os comunica, una vez que ya nos hemos gastado el dinero y prestado el servicio, que va a aportar 5.000 euros», ha denunciado.

En el caso de los programas de envejecimiento activo, el regidor ha asegurado que el consistorio destina entre 35.000 y 40.000 euros anuales, mientras que la Junta ha fijado su aportación «en solo 200 euros, lo que supone un 0,69 % del coste del programa». «Eso es lo que le preocupa al Gobierno de Castilla-La Mancha los mayores de Fuensalida», ha lamentado Alonso.

Por su parte, el alcalde de Bargas, Marco Antonio Pérez, ha coincidido en calificar de «hachazo» la reducción de las ayudas regionales. «La subvención en el centro de mayores para nuestro municipio es de solo 5.000 euros, en una población con 11.000 habitantes, y en la subvención del programa para mayores, que al ayuntamiento le cuesta 8.000 euros, la Junta nos da 200 euros. Es descabellado y un hachazo, como acaba de decir Carolina Agudo», ha concluido.