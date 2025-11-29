El PP de Castilla-La Mancha exige a Page «claridad y valentía» y que rompa con Sánchez tras «el mayor escándalo de corrupción socialista»

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha reclamado este sábado «claridad y valentía» al presidente regional, Emiliano García-Page, al considerar que el PSOE de Castilla-La Mancha debe romper de manera inmediata con Pedro Sánchez. Lo ha dicho ... coincidiendo con la celebración en Toledo del Comité Regional socialista «en pleno estallido del mayor escándalo de corrupción socialista», según ha denunciado en declaraciones a los medios en Illescas.

Hernández ha subrayado que esta cita interna del PSOE-CLM se produce en un escenario nacional que, a su juicio, está marcado por la entrada en prisión del exministro y exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, así como por las investigaciones que afectan «al entorno más cercano del presidente del Gobierno». Por ello, ha exigido a los socialistas castellanomanchegos que «pidan a sus ocho diputados en el Congreso que dejen de apuntalar el sanchismo».

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha ha criticado el «doble discurso habitual» que atribuye a Emiliano García-Page. A su entender, el presidente autonómico tiene «una oportunidad histórica» para decidir si quiere «romper con Sánchez o seguir manteniéndolo en el sillón», advirtiendo de que si el PSOE regional mantiene su apoyo al Gobierno central «serán cómplices de esta situación».

Hernández también ha recordado las palabras que Page dedicó en su día a José Luis Ábalos, cuando lo calificó como un político que actuaba pensando en el «interés del Estado» y encargado de «asuntos espinosos». «No sabemos si sigue pensando lo mismo viendo dónde está hoy Ábalos y con qué asuntos espinosos tenía que lidiar», ha señalado.

En la misma línea, ha asegurado que España vive «una situación insostenible e intolerable», con un Ejecutivo «incapaz de gobernar, de aprobar unos presupuestos y de salvaguardar la reputación internacional del país». Ha insistido en que «Pedro Sánchez es un peligro para la Democracia», aludiendo a los recientes acontecimientos relacionados con el fiscal general del Estado, las investigaciones sobre la financiación del PSOE y la entrada en prisión de dirigentes socialistas. «Ábalos no es un militante de base, ha sido ministro y mano derecha de Sánchez y Sánchez sabía lo que estaba ocurriendo», ha aseverado.

La dirigente 'popular' ha hecho además un llamamiento a los castellanomanchegos para que «alcen la voz y planten cara al PSOE y al PSOE de Page, que son exactamente lo mismo, porque sin los ocho diputados de Castilla-La Mancha, Sánchez no estaría hoy en La Moncloa».

Por ello, Hernández ha animado a participar en la concentración convocada para este domingo en Madrid, a las 12 horas en el Templo de Debod, con el objetivo de decir «alto y claro que estamos hartos de corrupción, de mentiras y de ver cómo se despilfarra el dinero de todos los españoles». «El PP de Castilla-La Mancha estará allí para defender a España, a nuestro país y a la democracia», ha concluido.