El PP de Castilla-La Mancha exige a Page «claridad y valentía» y que rompa con Sánchez tras «el mayor escándalo de corrupción socialista»

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, reclama al PSOE regional que retire el apoyo a Pedro Sánchez y acusa a Emiliano García-Page de mantener un «doble discurso«

Alejandra Hernández, portavoz del PP de Castilla-La Mancha
ABC

Toledo

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha reclamado este sábado «claridad y valentía» al presidente regional, Emiliano García-Page, al considerar que el PSOE de Castilla-La Mancha debe romper de manera inmediata con Pedro Sánchez. Lo ha dicho ... coincidiendo con la celebración en Toledo del Comité Regional socialista «en pleno estallido del mayor escándalo de corrupción socialista», según ha denunciado en declaraciones a los medios en Illescas.

