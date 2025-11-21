Suscribete a
ABC Premium

El PP de Castilla-La Mancha aboga por regularizar pozos y cumplir el Pacto Regional del Agua

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, recuerda que el PP ha ofrecido al gobierno de Page hasta en tres ocasiones una mesa de trabajo conjunta para su defensa

Castilla-La Mancha elaborará el dictamen europeo sobre el relevo generacional agrario

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

El PP de Castilla-La Mancha aboga por regularizar pozos y cumplir el Pacto Regional del Agua

ABC

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado este viernes por garantizar que el agua llegue a los agricultores y ganaderos para consolidar el modelo productivo más importante de la región como es el del sector primario, promoviendo que ... se regularicen pozos y que se cumpla el Pacto Regional por el Agua.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app