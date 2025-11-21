El PP de Castilla-La Mancha aboga por regularizar pozos y cumplir el Pacto Regional del Agua

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha apostado este viernes por garantizar que el agua llegue a los agricultores y ganaderos para consolidar el modelo productivo más importante de la región como es el del sector primario, promoviendo que ... se regularicen pozos y que se cumpla el Pacto Regional por el Agua.

De esta forma se ha expresado Núñez durante su intervención en la inauguración de la Sociedad Cooperativa Agraria de Castilla-La Mancha Virgen del Monte de Bolaños de Calatrava, donde ha insistido en la necesidad de que haya unos precios justos en el campo, que se aumente la capacidad de comercializar los productos de manera rentable y que el relevo generacional esté garantizado.

Noticia Relacionada Núñez: «No me voy a mover ni una coma del Pacto Regional por el Agua» ABC La posición del presidente del PP de Castilla-La Mancha es que «no salga una sola gota de agua en tanto en cuanto nuestras necesidades hídricas no estén cubiertas»

Además, ha indicado que las cooperativas son «el mejor elemento para seguir luchando y estando unidos en torno a lo que mueve Castilla-La Mancha, que es su campo», según ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha continuado poniendo de relevancia a las cooperativas, y en concreto a Coovimag que, con su apertura de nuevas instalaciones permite consolidar la modernización y el crecimiento del sector primario.

Ha añadido también que las cooperativas son un modelo económico fundamental en la región, un modelo que permite que miles de agricultores y ganaderos puedan seguir mejorando la comercialización de sus productos y captar más mercado con el que rentabilizar la actividad agrícola y ganadera.

«Ni un solo euro de recorte en la PAC»

En otro orden de cosas, Núñez ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular ha reclamado hasta en tres ocasiones en sede parlamentaria que se ponga en marcha una mesa de trabajo conjunta para la PAC, iniciativas que, hasta ahora, el Gobierno «no ha tenido a bien aceptar» y que espera que quiera aceptarlas «pronto».

Así, ha subrayado que, hace escasos días, de la mano de las cooperativas agroalimentarias, que pactaron con el PP castellanomanchego junto a Asaja, UPA y COAG un documento conjunto que el propio Núñez trasladó personalmente al comisario de Agricultura de la UE, un documento que defendía la línea de rechazar el actual planteamiento de la PAC, un modelo que «no podemos aceptar» y que no puede salir adelante porque pone en «grave riesgo» el futuro de nuestro campo en cuanto al recorte del primer pilar, al sobre nacional y a la eliminación del segundo pilar.

«No vamos a permitir que haya ni un solo euro de recorte en la PAC porque es el futuro de nuestro campo, es la capacidad de rentabilizar nuestra agricultura y ganadería y no vamos a tolerar que haya un sobre haya un sobre nacional con un gobierno que pueda decidir de dónde viene el dinero de Europa a cada uno de los sectores y que, en lugar de que el agricultor o el ganadero tenga sus derechos reconocidos, ahora tenga que depender de que el gobierno de España decida, o no, reconocerle derechos al agricultor», aseverando que «creemos que eso también es un error» junto a la cofinanciación que tienen que poner los estados miembro, que pueden ponerla o no.

Paco Núñez ha hecho hincapié en que no van a permitir «que desaparezca el segundo pilar de la PAC, el desarrollo rural, el del apoyo a nuestros pueblos que permite que podamos hacer políticas con las que modernizar instalaciones» y ha concluido mostrando su «creencia firme» en que la agricultura y la ganadería son el modelo productivo más importante de la región.