PP: «Los castellanomanchegos lideramos los peores rankings: pobreza, inflación y pérdida de poder adquisitivo»

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha señalado que el Debate sobre el Estado de la Región evidenció el «agotamiento, la falta de proyecto y el fraude político» que supone el Gobierno de Emiliano García-Page tras 10 años ... de promesas incumplidas y 40 años de socialismo.

Durante una rueda de prensa, Hernández ha lamentado que Page «ya no se preocupa por Castilla-La Mancha ni por sus ciudadanos», sino que «solo piensa en su salto a la política nacional y en agradar a Sánchez».

Ha lamentado que Castilla-La Mancha esté a la cola de España en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 34,2 por ciento de la población, lo que suponen 719.000 personas viviendo con menos de 644 euros al mes.

«Estos son los verdaderos datos, no los que inventa Page. Los castellanomanchegos lideramos los peores rankings: pobreza, inflación y pérdida de poder adquisitivo», ha incidido.

La dirigente popular ha recordado que, según los últimos datos del INE, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con peor renta per cápita, situándose 6.000 euros por debajo de la media nacional.

«Desde que Page es presidente, los castellanomanchegos hemos perdido un 13 por ciento de poder adquisitivo, pagamos más por todo y somos cada día más pobres», ha afirmado Hernández, al tiempo que ha señalado que la inflación no deja de crecer y que la cesta de la compra se encarece mes a mes.

100.000 personas en listas de espera

Hernández ha censurado que Page «se ría incluso de las listas de espera», cuando casi 100.000 pacientes esperan una cita o una intervención en la sanidad pública regional.

«Lleva años prometiendo la recuperación de la carrera profesional sanitaria, pero nunca cumple y mientras dice que no hay dinero para los sanitarios, no duda en gastar en influencers», ha subrayado.

Hernández ha denunciado «la insaciable voracidad fiscal de Page», que ha creado un nuevo impuesto al agua que «ahoga aún más a las familias y empresas de la región».

La portavoz regional del PP ha concluido asegurando que «la realidad que vivimos cada día los ciudadanos de Castilla-La Mancha no tiene nada que ver con el relato triunfalista de Page».

«Los castellanomanchegos no necesitan un presidente que se autocomplace y falsea los datos, sino un gobierno serio, con ilusión y con proyectos para nuestra tierra liderado por Paco Núñez. Page ha demostrado ser un mal gestor y, sobre todo, el mayor fraude político que ha tenido Castilla-La Mancha», ha finalizado.