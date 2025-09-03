El PP califica de «vergonzosa» la foto de la consejera de Page en zonas afectadas por el fuego «dos meses después»

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha calificado de «vergonzosa» la foto de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a las zonas afectadaa por un incendio «dos meses después». Según Agudo, «es la foto de las cenizas de un Gobierno que no está en gobernar, sino en ocupar los sillones del Palacio de Fuensalida».

En una rueda de prensa, Agudo ha dicho que, desde hace semanas, el PP viene denunciando que el Gobierno regional ha estado desaparecido durante todo el verano. «Un verano en el que, a pesar del abandono de su gobierno, han sucedido diferentes incendios que han dejado multitud de hectáreas arrasadas por el fuego, con pérdidas enormes de riqueza, tanto medioambiental como económica, y con muchos vecinos que han pasado momentos complicados, llegando incluso a temer por su integridad física, sus viviendas o sus negocios», ha afirmado.

Según la secretaria regional del PP, a pesar de esta situación, los afectados «no recibieron ni una sola llamada del presidente de Castilla-La Mancha, ni de su consejera de Medio Ambiente, no han estado en el lugar de los incendios, ni han pisado una zona afectada, ni han estado con la gente», ha insistido.

Tras dos meses, ha explicado Agudo, «este miércoles, en la agenda de la consejera aparece la previsión de una visita a las zonas afectadas por el fuego. Acude a Alcaudete de la Jara y se planta allí a pisar cenizas tras dos meses de no llamar, de no estar y de no visitar; de no preocuparse y después de decir que los consejeros no deben estar allí». Por ello, la portavoz parlamentaria del PP se ha preguntado qué tomadura de pelo es esta y ha argumentado que es el claro ejemplo de que el Gobierno de Emiliano García- Page, «un día dice una cosa y al día siguiente hace lo contrario, siempre engañando».