El PP asevera que la salud no se mide en millones de euros, sino «en minutos de espera» y CLM es la región «donde más se espera»

El diputado autonómico del PP de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, asegura que «estos presupuestos vuelven a demostrar que Page es el peor gestor sanitario de toda España»

Vox denuncia que el Gobierno de Castilla-La Mancha no contempla reactivar la carrera profesional en los presupuestos de 2026

El diputado autonómico del PP de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno
Toledo

El diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha aseverado que la salud no se mide en millones de euros, sino «en minutos de espera y Castilla-La Mancha es la región donde más se espera».

Así lo ha ... manifestado este miércoles en las Cortes, donde Moreno ha señalado que los presupuestos sanitarios presentados por el Gobierno autonómico para 2026 «reafirman que Emiliano García-Page es el peor gestor sanitario de toda España», ya que el Ejecutivo «aumenta el gasto, pero no aumenta la atención al ciudadano».

