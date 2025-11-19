El PP asevera que la salud no se mide en millones de euros, sino «en minutos de espera» y CLM es la región «donde más se espera»

El diputado autonómico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Moreno, ha aseverado que la salud no se mide en millones de euros, sino «en minutos de espera y Castilla-La Mancha es la región donde más se espera».

Así lo ha ... manifestado este miércoles en las Cortes, donde Moreno ha señalado que los presupuestos sanitarios presentados por el Gobierno autonómico para 2026 «reafirman que Emiliano García-Page es el peor gestor sanitario de toda España», ya que el Ejecutivo «aumenta el gasto, pero no aumenta la atención al ciudadano».

«Hay disposición presupuestaria, pero la sanidad regional no mejora. Cada cifra repite la paradoja del sistema: más presupuesto, pero menos eficacia. Por eso es un nefasto gestor. Todos los datos demuestran la ineficacia en la ejecución del presupuesto, sobre todo en las inversiones, que se repiten año tras año sin terminar de ejecutarse», ha denunciado.

El diputado popular ha señalado que los presupuestos de Page dejan a 875 municipios de Castilla-La Mancha sin inversión sanitaria, puesto que «de los 919 municipios de la región, 875 no van a recibir ni una sola inversión sanitaria», y ha recordado que «arrastra un déficit inversor desde 2016», ya que «de todo lo presupuestado desde 2016 para inversión sanitaria, se ha dejado de ejecutar el 30 %».

Asimismo, Moreno ha alertado de los recientes datos del Ministerio de Sanidad, subrayando que el Gobierno regional «no los hace públicos». En ellos, Castilla-La Mancha aparece como la región con el mayor porcentaje de pacientes de toda España esperando una intervención quirúrgica durante más de seis meses».

«Estos presupuestos no vienen a solucionar este déficit sanitario, lo que agrava la incertidumbre de los pacientes y de sus familias, afectando a su bienestar. Mantener a miles de personas durante meses o años sin tratamiento supone mayor deshumanización de la sanidad de Emiliano García-Page», ha apostillado.

Respecto a la Atención Primaria, Moreno ha señalado que la situación es «insostenible», con «saturación en el sistema, profesionales asumiendo pacientes de otros compañeros, consultas cerradas y tiempos de espera de 10-12 días» en muchos centros de la región.