El PP asegura que las políticas socialistas en Castilla-La Mancha confirman que «Page y Sánchez son lo mismo»

La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Gil, ha asegurado este sábado que las políticas socialistas que está aplicando el Gobierno regional confirman que Emiliano García-Page y Pedro Sánchez «son lo mismo», al compartir un modelo basado en el «intervencionismo exagerado» y en la creación de nuevos impuestos.

«Los castellanomanchegos están cansados de un Page que, a la mínima ocasión, se arrodilla ante Sánchez y pierde la perspectiva de lo que pasa en su región», afirmó Gil, que también rechazó lo que calificó de «anuncios vacíos» por parte del presidente autonómico.

La diputada popular repasó varias áreas de gestión en las que, a su juicio, la situación sigue sin mejorar. En materia educativa, recordó que el curso escolar ha arrancado «arrastrando las mismas carencias de siempre», con pocas ayudas a las familias, resultados académicos «pobres», condiciones del profesorado aún pendientes de mejora y «infraestructuras en estado lamentable».

En este sentido, subrayó que en este ejercicio habrá 2.000 becas menos de comedor escolar respecto al pasado curso, además de un incremento en el precio del menú.

En el área sanitaria, Gil señaló que el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete acumula unas7.000 personas en lista de espera para una intervención quirúrgica, con retrasos que pueden alcanzar los tres meses en servicios como neurología.

Sobre la política de vivienda, Gil acusó a Page de sumarse a las «políticas destructivas» del Gobierno central, mientras que en el campo denunció la falta de medidas eficaces en plena campaña de vendimia. «Los agricultores tienen miedo a perder toneladas de producción y, en lugar de ayudar, Page solo los agobia con burocracia», criticó.

También se refirió a la ganadería, recordando que el problema de la lengua azul continúa afectando con dureza a la región sin que el Ejecutivo autonómico, dijo, haya dado una respuesta adecuada.

Iniciativas parlamentarias del PP

Gil avanzó que el Grupo Parlamentario Popular llevará al pleno de las Cortes del próximo jueves varias iniciativas «de vital importancia» para Castilla-La Mancha. Entre ellas citó la defensa de un nuevo sistema de financiación autonómica, la problemática de la lengua azul y las ayudas para los ganaderos, así como preguntas sobre el retraso en la llegada del Plan Corresponsables a los ayuntamientos y la negativa de la Junta a renovar el convenio con el Instituto Valenciano de Oncología y el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.