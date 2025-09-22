El PP acusa a Page de «humillar» a los agricultores con «limosnas ridículas y discriminatorias» de 50 céntimos por la sequía

El vicepresidente segundo de la Mesa en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, ha lamentado que García-Page «humille» a los agricultores con ayudas «ridículas y discriminatorias» de 50 céntimos por la sequía.

El diputado del PP en las Cortes regionales ha lamentado «con toda rotundidad la vergonzosa gestión de la Consejería de Agricultura en las ayudas por sequía», lo que a su juicio supone «una nueva traición a los agricultores y ganaderos de nuestra región».

«Page y su consejería insultan a los agricultores con limosnas de 50 céntimos y dejan fuera de las ayudas a cientos de pueblos por la sequía en Albacete y Cuenca. Es un auténtico escándalo que dejen a tantos municipios excluidos y se dediquen a elegir con el dedo quien merece la ayuda y quien no», ha criticado.

Lucas-Torres ha recordado que el Partido Popular lleva meses reclamando indemnizaciones justas para los municipios de Albacete y Cuenca que no han podido cosechar en 2022, 2023 y 2024 por culpa de la sequía. «Sin embargo, la Junta de Comunidades ha dejado fuera a pueblos enteros, ignorando la dramática situación de cientos de agricultores que llevan tres campañas consecutivas perdiéndolo todo».

En este sentido se ha preguntado de forma retórica si «alguien en la Consejería cree que con 50 céntimos se arregla el drama de un agricultor que ha perdido el cien por cien de su cosecha?«. »Esto es una burla intolerable, un insulto y una humillación» ha sentenciado.

Lucas-Torres ha explicado que el Gobierno de Page se ha dejado fuera de las ayudas a sociedades anónimas, sociedades limitadas y sociedades agrarias de transformación (SAT). «Hablamos de empresas agrícolas que generan empleo, que crean riqueza, que pagan los mismos impuestos y soportan los mismos gastos que cualquier agricultor autónomo. Page las desprecia, dejándolas fuera injustamente. El sectarismo del PSOE-CLM no tiene límites», ha subrayado.

«Un atropello»

Además, ha lamentado que «en ninguna otra comunidad autónoma se han cometido semejantes atropellos. En todas partes se han concedido ayudas sin excluir a nadie, ni a municipios, ni a SAT, ni a cooperativas, ni a sociedades mercantiles. ¿Por qué en Castilla-La Mancha el Gobierno socialista solo ayuda a unos pocos y deja fuera al resto?».

Lucas-Torres también ha recordado que «cuando el Gobierno de Rajoy subió las pensiones 3 ó 4 euros, el PSOE se lanzó en tromba a criticarlo. Hoy espero que esos mismos dirigentes socialistas salgan también a criticar a su Gobierno regional por estas ayudas ridículas que manchan la dignidad de nuestros agricultores».

Finalmente, ha reclamado la revisión «urgente e inmediata» de estas ayudas, incluyendo a todos los agricultores y ganaderos afectados, ya sean personas físicas o jurídicas, autónomos, cooperativas, SAT o sociedades mercantiles. «Todos han sufrido la misma sequía, todos tienen los mismos derechos y todos merecen el mismo trato. No más discriminaciones ni limosnas disfrazadas de ayudas. Queremos soluciones reales y urgentes para nuestro campo», ha concluido.