Escucha las noticias de este viernes 28 de noviembre
Vivimos sobre un tesoro

«Los que estuvimos en la inauguración en Zocodover y las calles toledanas éramos vecinos del casco histórico, de Buenavista, de Azucaica, Santa María Benquerencia y de municipios de alrededor. Pude saludar a vecinos de Argés, Cobisa, Mocejón, Bargas u Olías del Rey. Los menos ese día eran los turistas de Madrid, Valencia o Barcelona, o de Francia, Alemania o Estados Unidos»

Por Nacho RUIZ

TOLEDO

Como vecino del casco histórico estoy indignado con los movimientos de algunos vecinos que se están intentando ganar el puesto en unas listas electorales de cara al año 2027, haciendo creer que representan a todo el barrio, cuando no es así.

Las manifestaciones contra la ... iluminación navideña estaban mal dirigidas contra el Turismo y su supuesta masificación. Pero los que estuvimos en la inauguración en Zocodover y las calles toledanas éramos vecinos del casco histórico, de Buenavista, de Azucaica, Santa María Benquerencia y de municipios de alrededor. Pude saludar a vecinos de Argés, Cobisa, Mocejón, Bargas u Olías del Rey. Los menos ese día eran los turistas de Madrid, Valencia o Barcelona, o de Francia, Alemania o Estados Unidos. Las calles lo que sí estaban eran llenas de gente ansiosa por pasear por la milenaria ciudad iluminada, con antelación, para poder dar cabida a todos los que quieran conocerla en Navidad o en cualquier fecha.

