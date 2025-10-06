La Policía Nacional desarticula una organización criminal que traficaba con cocaína en Albacete y Ciudad Real

Agentes de la Policía Nacional de Albacete y Ciudad Real han llevado a cabo una operación policial que ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada a la venta de cocaína que se había asentado en la localidad de Albacete y que además operaba en diferentes localidades de la región castellanomanchega.

La investigación se inició a principios de este mismo año, cuando se detectó la presencia en la ciudad de Albacete de un individuo que contaba con varios antecedentes por tráfico de drogas y que según las informaciones recabadas, habría retomado esta actividad ilícita poco después de salir de prisión, donde había estado cumpliendo una pena por la comisión de hechos de similar naturaleza.

Desde un primer momento, los investigadores averiguaron que el principal sospechoso era la cabeza visible de una organización de origen colombiano, dedicada a suministrar cocaína a traficantes locales y de otras localidades de Castilla-La Mancha, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Esta organización se abastecía de cocaína semanalmente, transportando la droga desde Alicante y Madrid hasta Albacete a bordo de vehículos que eran conducidos por diferentes «correos», personas que realizaban el transporte a cambio de una remuneración económica.

Una vez que la cocaína llegaba a Albacete, la organización la escondía en diferentes inmuebles, siendo habitual el uso de trasteros ubicados en diferentes barrios de la capital. Desde estos lugares, el líder de la organización y su mujer distribuían la droga a su red de clientes, siendo la mayoría traficantes afincados en Albacete y en otros municipios de la provincia y la región.

Entre los miembros de la organización destaca también la figura de un individuo afincado en la localidad de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) encargado del transportar la cocaína desde los lugares de aprovisionamiento hasta la ciudad de Albacete, al tiempo que guardaba en su domicilio parte de la sustancia estupefaciente adquirida a la espera de su distribución.

Con la investigación avanzada, a finales del mes de agosto se detectó una nueva operación de aprovisionamiento llevada a cabo por los investigados en la localidad de Seseña (Toledo). En el momento en que trataban de introducir la droga en la localidad de Albacete, la Policía Nacional detuvo a tres de los miembros de la organización, evitando que ocultasen la sustancia estupefaciente en uno de los trasteros de los que disponía la organización.

Tras estas primeras detenciones, se llevaron a cabo varios registros en domicilios de Albacete, Argamasilla de Alba (Ciudad Real) y Madrid, en los que se aprehendieron un total 380 gramos de cocaína, más de 2 kilogramos de sustancia de corte, así como 40.000 euros en efectivo y diversos útiles empleados en la dosificación y distribución de drogas.

Posteriormente, se llevaron a cabo otras cinco detenciones de colaboradores directamente vinculados a la organización, tratándose tanto de transportistas como de traficantes a menor escala.