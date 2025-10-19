Suscribete a
La Policía Local de Cuenca denuncia a un conductor por darse a la fuga tras un accidente en la calle Noheda

El vehículo fue localizado a unos dos kilómetros del lugar del siniestro y retirado por la grúa municipal tras ser inmovilizado por los agentes

Localizado en Cuenca un vehículo implicado en un accidente con fuga en el paseo del Pinar

En el lugar donde han ocurrido los hechos se pueden observar restos de los vehículos implicados
En el lugar donde han ocurrido los hechos se pueden observar restos de los vehículos implicados

La Policía Local de Cuenca ha denunciado a un conductor implicado en un accidente con fuga ocurrido en la calle Noheda de la capital conquense, según ha informado el propio cuerpo municipal a través de su cuenta oficial de Instagram.

El suceso tuvo lugar ... en la madrugada del sábado al domingo. Según detalla la Policía Local, el vehículo abandonó el lugar tras el siniestro, aunque los agentes lograron localizarlo momentos después, a unos dos kilómetros del punto donde se había producido el accidente.

