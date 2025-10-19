La Policía Local de Cuenca denuncia a un conductor por darse a la fuga tras un accidente en la calle Noheda

La Policía Local de Cuenca ha denunciado a un conductor implicado en un accidente con fuga ocurrido en la calle Noheda de la capital conquense, según ha informado el propio cuerpo municipal a través de su cuenta oficial de Instagram.

El suceso tuvo lugar ... en la madrugada del sábado al domingo. Según detalla la Policía Local, el vehículo abandonó el lugar tras el siniestro, aunque los agentes lograron localizarlo momentos después, a unos dos kilómetros del punto donde se había producido el accidente.

Una vez encontrado el coche, la Policía procedió a su inmovilización y posterior retirada mediante grúa municipal. View this post on Instagram A post shared by Policia Local de Cuenca (@policialocalcuenca) El conductor ha sido denunciado por abandono del lugar del accidente y deberá hacerse cargo de los daños ocasionados a la propiedad municipal.

