El pleno del Ayuntamiento de Albacete declara persona non grata a Pedro Sánchez y pide su dimisión

La moción del concejal no adscrito, expulsado de Vox en 2024, ha sido aprobada con 16 votos a favor de PP y Vox y 9 en contra de PSOE y Unidas Podemos

Pedro Sánchez durante la inauguración del HUB de Airbus en Albacete
Toledo

El Ayuntamiento de Albacete ha declarado este jueves persona non grata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido su dimisión tras aprobar una moción en el pleno municipal presentada por el concejal no adscrito, José Ramón Conesa, que ha sido apoyada ... por Vox y PP y ha contado con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, que han tachado la propuesta de ser «un ataque a la institucionalidad democrática y un ejercicio de propaganda barata».

