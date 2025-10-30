El pleno de Albacete aprueba construir 190 viviendas, unas 40 de protección, en la zona de la carretera de Madrid

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves una serie de acciones entre las que han destacado la adjudicación del programa de actuación urbanizadora de la carretera de Madrid que permitirá construir 190 nuevas viviendas, de las que unas 40 dispondrán de ... protección pública, tal y como ha explicado el concejal 'popular' Julián Garijo. El programa cubrirá unos 21.790 metros cuadrados de superficie en el nuevo ámbito que colinda con la carretera de Madrid en una propuesta que ha sido apoyada por todos los grupos políticos del pleno.

Durante la sesión también se ha aprobado la instalación de un avión militar en la rotonda en la avenida de España como homenaje a la base militar y al Ala 14, una propuesta que ha recibido críticas por parte de la portavoz del grupo Unidas Podemos, María Llanos Navarro, quien ha incidido en que «colocar un instrumento de guerra en una zona pública va en contra de la cultura de la paz» que defiende su agrupación, así como ha señalado que «los costes del traslado, mantenimiento y la suscripción a un seguro e inspección periódicas del avión» no quedan aclaradas en la propuesta presentada por el equipo de Gobierno.

Garijo ha defendido la iniciativa como «un símbolo de identificación de la unidad militar con la tierra donde se aloja y un homenaje permanente a la historia de la aviación en la ciudad de Albacete». El compromiso ha sido aprobado con el voto a favor de todos los partidos excepto Unidas Podemos.