El pleno de Albacete aprueba construir 190 viviendas, unas 40 de protección, en la zona de la carretera de Madrid

Ha sido apoyado por todos los grupos políticos

Albacete

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado este jueves una serie de acciones entre las que han destacado la adjudicación del programa de actuación urbanizadora de la carretera de Madrid que permitirá construir 190 nuevas viviendas, de las que unas 40 dispondrán de ... protección pública, tal y como ha explicado el concejal 'popular' Julián Garijo. El programa cubrirá unos 21.790 metros cuadrados de superficie en el nuevo ámbito que colinda con la carretera de Madrid en una propuesta que ha sido apoyada por todos los grupos políticos del pleno.

