Plena inclusión CLM reclama igualdad real y participación plena con motivo de la celebración del 3D, Día de la Discapacidad

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidadque se celebra cada 3 de diciembre, la Plataforma Regional de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Castilla-La Mancha, impulsada por Plena inclusión Castilla-La Mancha, ... hace público un manifiesto en el que exige mayor participación social, igualdad de oportunidades y el reconocimiento efectivo de sus derechos.

Bajo el lema «Nuestros derechos, nuestra voz», las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reivindican ser protagonistas de las decisiones que afectan directamente a sus vidas y rechazan que otros sigan hablando en su nombre.

«Hoy somos nosotros y nosotras quienes decimos qué necesitamos para tener una vida plena en la comunidad y elegida por nosotras mismas», afirman, recordando el principio fundamental de su reivindicación: «Nada sobre nosotras sin nosotras».

Noticia Relacionada El derecho a comprar el pan o ir a la farmacia: cuando la accesibilidad es un lujo Valle Sánchez Las personas con discapacidad toman el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha y alzan su voz desde la tribuna para hablar de empatía, inclusión y, sobre todo, de dignidad

El manifiesto señala seis ámbitos esenciales que requieren avances urgentes. Reclama accesibilidad cognitiva obligatoria para que leyes, documentos administrativos, páginas web e información pública estén disponibles en lectura fácil, insistiendo en que facilita la vida a toda la población y debe equipararse a la accesibilidad física.

Exige también participar en la creación de políticas públicas, recordando que «nadie mejor que nosotros sabe lo que necesitamos». Defiende el derecho a decidir cómo y con quién vivir, apostando por viviendas en comunidad con apoyos adecuados y rechazando los modelos institucionales que «nos apartan de la comunidad».

En el ámbito sanitario, pide que los profesionales se dirijan directamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, que los informes y consentimientos estén en lectura fácil y recuerda con firmeza: «El dolor lo tengo yo, no mi madre».

El documento reclama, además, una educación inclusiva que garantice la presencia del alumnado con discapacidad en los mismos centros que el resto, con los apoyos necesarios, y demanda igualdad real en el acceso al empleo, incluyendo oposiciones y contratos en lectura fácil.

También alerta sobre la especial vulnerabilidad de mujeres y niñas con discapacidad intelectual ante la violencia, denunciando la doble discriminación que sufren y exigiendo medidas eficaces de protección, así como acceso garantizado a recursos especializados en violencia de género.

El manifiesto hace un llamamiento a la sociedad para dejar atrás prejuicios y actitudes paternalistas. «No nos infantilices, si somos personas adultas», señalan, subrayando que la discapacidad no define a nadie: «Si solo ves la discapacidad, jamás conocerás a la persona».

Con este mensaje, Plena inclusión Castilla-La Mancha reivindica una sociedad que ofrezca oportunidades reales, apoyos adecuados y el reconocimiento pleno de las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos y ciudadanas de derechos. «Para construir una sociedad más inclusiva no necesitamos compasión, solo oportunidades», concluyen.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebra todos los 3 de diciembre. Su objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el Desarrollo.