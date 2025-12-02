Suscribete a
Plena inclusión CLM reclama igualdad real y participación plena con motivo de la celebración del 3D, Día de la Discapacidad

Bajo el lema «Nuestros derechos, nuestra voz», las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo reivindican ser protagonistas de las decisiones que afectan directamente a sus vidas y rechazan que otros sigan hablando en su nombre

Plena Inclusión firma el protocolo de adhesión a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031

Plena inclusión CLM reclama igualdad real y participación plena con motivo de la celebración del 3D, Día de la Discapacidad
Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidadque se celebra cada 3 de diciembre, la Plataforma Regional de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Castilla-La Mancha, impulsada por Plena inclusión Castilla-La Mancha, ... hace público un manifiesto en el que exige mayor participación social, igualdad de oportunidades y el reconocimiento efectivo de sus derechos.

