'Play Again Fest': Una cita obligatoria en Toledo para todos los amantes del videojuego

Toledo abrirá un espacio dedicado al universo del videojuego con el evento 'Play again Fest 2025', la primera feria del videojuego de Castilla-La Mancha. Este evento se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de octubre en el Palacio de Congresos de Toledo 'El Greco' por su ubicación estratégica, versatilidad y comodidad.

Un acontecimiento que pretende reunir hasta 7.000 participantes con los principales objetivos de crear una experiencia única intergeneracional y favorecer la interacción con jugadores de todas las edades en un entorno positivo. «Ya seas un fan de los 80, un amante de los 90 o un nuevo gamer con curiosidad por los clásicos, 'Play Again Fest' es tu lugar», afirman desde la organización.

Además, el evento servirá para ofrecer visibilidad a las marcas patrocinadoras presentes en el festival así como asociar las marcas a valores como la diversión, innovación, comunidad o nostalgia. Durante el fin de semana se podrán revivir clásicos del arcade, sumergirse en salas llenas de consolas retro y recreativas míticas que marcaron generaciones —desde Pac-Man hasta Street Fighter II, Super Mario Bros o Sonic the Hedgehog— mientras disfrutan también de los títulos competitivos que hoy marcan el ritmo en la escena juvenil, como Fortnite, Pokémon o Brawl Stars.

Por otra parte habrá competiciones de torneos eSports, charlas con grandes referentes de la industria y un espacio dedicado a la gastronomía donde todos los presentes podrán disfrutar de sus 'Hamburguesas nivel boss' y 'Hot dogs épicos'

Una de las novedades 'estrella' del festival será : un videojuego diseñado para personas invidentes que se presentará durante el fin de semana y que será señal de compromiso en la inclusión de personas con discapacidad en acontecimientos como 'Play Again Fest'.

Celebración de la cultura gamer

'Play Again Fest 2025' no se plantea solo como una feria de videojuegos, sino como una celebración de la cultura gamer en toda su amplitud. Desde los 8 bits hasta las experiencias online más recientes, desde los pinballs electromecánicos hasta los torneos inclusivos, el evento reivindica el videojuego como fenómeno cultural y social que trasciende generaciones.

El festival no tendrá únicamente un impacto cultural y mediático, sino también económico y turístico. La afluencia de visitantes promete dinamizar la hostelería y la oferta turística de la ciudad, que se verá beneficiada por el flujo constante de asistentes nacionales e internacionales.

Los precios de las entradas oscilan entre los 14€ hasta los 23€ divididas por días y se pueden adquirir a través de la web del evento: playagainfest.com

Equipo detrás del festival

Play Again Fest no es un proyecto improvisado. Tras él se encuentra un equipo con larga trayectoria en la gestión de eventos de ocio y entretenimiento: Amanto, Charlie y la fábrica de diversión, y Undergamers. Sus integrantes cuentan con experiencia en logística, marketing, gestión de comunidades y producción técnica, lo que les ha permitido coordinar eventos de gran envergadura en diferentes puntos de la Península. La garantía de profesionalidad y la pasión por el mundo del videojuego son, según remarcan, la clave para asegurar el éxito de la cita la cual colocará a Toledo en el epicentro gamer durante un fin de semana.