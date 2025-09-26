Pistoletazo de salida al curso 2025-2026 de la UCLM con 6.635 nuevos estudiantes y cuya primera matrícula es gratis Se conmemoran 40 años de la Universidad de Castilla-La Mancha, que empezó con 780 millones de pesetas de presupuesto y ahora tiene 332,8 millones de euros

El Paraninfo universitario del Campus de Albacete ha acogido este viernes el acto de apertura del curso académico 2025-2026, enmarcado en el 40 aniversario de la creación de la UCLM. Presidido por su rector, Julián Garde, ha contado también con la participación del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano; y el presidente del Consejo Social de la institución académica, José María Barreda, además de miembros de la comunidad universitaria y representantes institucionales y del ámbito social y empresarial.

Durante su intervención, el rector recordó el discurso inaugural del primer curso académico, en el que el entonces rector, Isidro Ramos Salavert, comparó la UCLM con Harvard. Cuatro décadas después, esa visión se ha materializado, ya que la UCLM es una de las seis universidades miembro del Real Colegio Complutense en Harvard, «un hito que abre nuevas oportunidades para toda nuestra comunidad y que es la mejor prueba de que, a pesar del tiempo transcurrido, mantenemos intacta la ilusión que forjó nuestros cimientos».

En este marco conmemorativo, el rector recordó el programa que se ha diseñado por tal motivo y que se desarrollará en todos sus campus y sedes con actividades académicas, culturales y sociales abiertas a la ciudadanía, cuyo Comité de Honor estará presidido por Sus Majestades los Reyes.

Conmemoración que, como añadió el rector, es la «excusa perfecta para visibilizar la contribución cotidiana de nuestra institución a la vida en Castilla-La Mancha». En este sentido, recordó en cifras los más de 156.000 egresados en titulaciones oficiales, con indicadores de empleabilidad superiores a la media nacional; o el sexto lugar que ocupa la UCLM como universidad española con mayor proporción de estudiantado procedente de fuera de la comunidad autónoma (22,8%), convirtiéndola en «una opción muy atractiva para las nuevas generaciones de todo el país».

En materia de investigación, Garde destacó el posicionamiento de la institución académica «a nivel nacional e internacional, como una universidad de referencia», situándose entre las 1.000 mejores universidades del mundo (de más de 23.000) y entre las veinte primeras de España en captación de fondos competitivos de investigación. Este liderazgo científico ha contribuido a la generación de empleo en la región, mediante contratos vinculados a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que fortalecen el tejido profesional y académico de Castilla-La Mancha.

Por otra parte, el rector también indicó que esta conmemoración es un momento de gratitud hacia todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, así como hacia las instituciones, empresas y entidades que colaboran en «la expansión de nuestro alcance más allá de nuestras aulas».

Con la mirada puesta en el futuro, continuó el rector, la Universidad trabaja ya en la definición del Plan Estratégico UCLM2030, «una hoja de ruta que marcará nuestra acción en los años venideros y que continuará el proceso de consolidación de nuestra universidad como un centro educativo y de investigación de prestigio». Un proceso en marcha en el que también se incluye la reforma estatutaria de la UCLM, la implementación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, o la aprobación de la Ley del Sistema Universitario de Castilla-La Mancha.

El nuevo curso académico que acaba de comenzar lo ha hecho con 6.635 nuevos estudiantes de grado, un 8,4% más que el año anterior, que «pasan a formar parte del elemento transformador más importante que tiene esta región, su universidad», subrayó el rector en su discurso en el que, dirigiéndose a la comunidad universitaria, animó a «seguir demostrando al mundo que la Universidad es capaz de iluminar el presente, dialogar con el mundo y proyectar futuro».

El primer curso con matrícula gratuita a los nuevos estudiantes

Por su parte, el consejero felicitó a la Universidad por estas cuatro décadas de historia, y, refiriéndose al recién inaugurado curso académico, reiteró el compromiso del Gobierno regional con la UCLM: «Este año académico será recordado por ser el primero en beneficiar con la matrícula gratuita al estudiantado de nuevo ingreso. En esta nueva etapa, también se revisarán los convenios sobre infraestructuras y el contrato programa, instrumentos clave que refuerzan la estabilidad y el desarrollo de la institución académica».

Durante el turno de intervenciones, el presidente del Consejo Social, José María Barreda, hizo alusión a este aniversario, destacando el ambiente de «total cooperación y entendimiento entre la institución académica y el gobierno regional», a lo que sumó el apoyo de la sociedad castellanomanchega que «desde el Consejo Social procuraremos potenciar y cultivar».

De igual forma, el alcalde de Albacete, que se congratuló de tener «una gran universidad», felicitaba a toda la comunidad universitaria «por tanta aportación al progreso, al futuro; por tanta historia, legado y compromiso con los avances de nuestra tierra».

Lección inaugural de Elena Navarro

El acto académico, que comenzaba con la procesión multicolor de doctores, incluyó la lectura de la memoria del curso académico 2024-2025, a cargo de la secretaria general de la UCLM, Isabel Gallego, quien se remontó a su puesta en marcha el 4 de octubre de 1985, con una estimación de 6.200 estudiantes, 500 profesores, 120 profesionales no docentes y un presupuesto de 780 millones de pesetas.

La secretaria general destacó que, 40 años después, la universidad superó los 24.000 estudiantes matriculados en alguno de los 54 grados o 10 dobles grados en el curso 2024-2025, con una plantilla docente e investigadora compuesta por 2.693 personas, 1.259 de personal técnico, de gestión y administración y servicios, y un presupuesto para el ejercicio 2025 de 332,8 millones de euros. Estos datos, sumados a los logros en desarrollo socioeconómico, el impacto de la transformación digital y el compromiso con la sostenibilidad, describen una universidad que, en palabras de la secretaria general, es resultado de un proceso de «ilusión y mucho trabajo».

De igual forma, se dio lectura a la lección inaugural que, bajo el título: 'Mire vuestra merced no son gigantes, sino Gemelos Digitales', pronunció la profesora Elena Navarro Martínez, en la que presentó el concepto de Gemelo Digital y describió su potencial aplicación en diferentes campos estratégicos de Castilla-La Mancha. Tras su exposición, el rector resaltó que investigadoras como Elena, «y como tantas otras compañeras de su generación, son nuestra garantía de que avanzamos hacia nuevas metas, construyendo una universidad más igualitaria y preparada para afrontar los retos futuros».

El acto contó con la participación musical de la Agrupación Musical Granados.