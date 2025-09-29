Pilar Astray ante Bolaños: «Cuando la independencia judicial se pone en duda con etiquetas sesgadas se lastran los cimientos de las instituciones»

La presidenta del TSJ ha alertado de que la litigiosidad crece «notoriamente en todas las capitales de provincia»

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray, ha advertido que cuando la independencia judicial «se pone en duda con etiquetas sesgadas se lastan los cimientos de las instituciones».

Lo ha hecho durante su discurso en la apertura del Año Judicial celebrado en Albacete, al que asistieron el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, y el alcalde, Manuel Serrano, entre otras muchas autoridades.

Astray defendió que los ciudadanos de la comunidad autónoma «pueden estar convencidos y tener confianza en los tribunales de este territorio», resaltando la «dignidad, dedicación, independencia e imparcialidad» de jueces y magistrados. Subrayó que estos profesionales han trabajado «con dedicación e independencia», poniendo «su talento y mejor dedicación en la mejora de este servicio». Al mismo tiempo, reconoció que las resoluciones judiciales están sometidas a críticas, pero advirtió que se daña la confianza democrática cuando se cuestiona la independencia con «etiquetas instrumentalizadas y al servicio de un debate cada vez más polarizado».

La presidenta del TSJ repasó la actividad judicial de 2024, cuando se dictaron más de 69.500 sentencias y 123.000 autos, con una media de 3,2 resoluciones diarias por juez. Sin embargo, alertó de que el incremento de resoluciones «no ha sido capaz de reducir el número de asuntos pendientes, debido al desafío que ha impuesto la creciente litigiosidad».

Litigiosidad al alza

El ámbito civil experimentó un incremento notable en la carga de trabajo, en el penal se registraron 123.702 asuntos -un 15% más- y en la jurisdicción social el crecimiento fue del 34,5%, lo que convierte a esta última en la más tensionada. Astray alertó de que la litigiosidad crece «notoriamente en todas las capitales de provincia».

3,2 resoluciones diarias por juez Durante el pasado año se dictaron más de 69.500 sentencias y 123.000 autos en Castilla-La Mancha, lo que supone una media de 3,2 resoluciones diarias por juez

Por ello, reclamó reformas, un aumento de la planta de jueces y magistrados y la modernización de las infraestructuras judiciales, subrayando que en casos como Illescas «la situación puede llegar a afectar de forma grave a la prestación del servicio». «Pido el compromiso de todas las administraciones para que los castellanomanchegos puedan tener la justicia que se merecen», concluyó.

En el mismo acto, el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, defendió el «máximo respeto» al trabajo de los fiscales y reclamó «herramientas modernas» que estén «a la altura del siglo XXI». Criticó que las aplicaciones informáticas de gestión procesal de las comunidades autónomas sean diferentes e incompatibles entre sí y consideró que «no tiene mucho sentido» mantener esta fragmentación.

Cambio del modelo procesal de investigación

Asimismo, abogó por un cambio del modelo procesal de investigación, que data de una época «en la que aún no se había inventado el automóvil, el teléfono o la máquina de escribir». Subrayó que en los países del entorno el sistema acusatorio está instruido por el Ministerio Fiscal mientras que la autoridad judicial supervisa los derechos del investigado. «El camino hacia esa ruta es inevitable, porque si no perdemos el tren de la modernidad, que casi se nos ha ido», afirmó.

Fernández recalcó que la Fiscalía está «absolutamente preparada para asumir el reto» y destacó la labor de los 89 fiscales y 88 funcionarios que trabajan en las oficinas fiscales de Castilla-La Mancha. No obstante, reclamó un incremento de plazas, ya que las actuales «han estado estancadas más tiempo del que sería deseable».

Noticia Relacionada Los juzgados de Castilla-La Mancha, los segundos más congestionados de España J. Guayerbas La tasa de saturación se sitúa en el 3,94 frente al 3,36 de la media en España. Solo Murcia está peor

El fiscal repasó además el balance de 2024, cuando los fiscales asistieron a casi 15.000 juicios, un 37% más que el año anterior, y en la región se celebraron casi 4.000 vistas más. Sin embargo, advirtió de que el porcentaje de juicios suspendidos alcanzó el 35% -en algunas provincias hasta el 45%-, lo que calificó como «difícilmente asumible». A su juicio, esta situación, junto con la dilación en la resolución de litigios, «no contribuye a que los ciudadanos confíen en la administración de justicia».

En el ámbito penal, Fernández lamentó que los delitos de violencia de género «tristemente» no disminuyen y recordó que en 2024 hubo cinco mujeres asesinadas en Castilla-La Mancha. También señaló un incremento del 39% en los delitos contra la libertad sexual en los últimos tres años, destacando que el 71% de los procedimientos muy graves de 2024 fueron agresiones sexuales a menores.

El fiscal mencionó además la relevancia de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas en Guadalajara y Toledo, la preocupación por el impacto de las redes sociales en los menores y la elevada siniestralidad laboral: 58 trabajadores fallecidos en 2024 en la región y seis muertes en agosto de 2025 solo en la provincia de Albacete.