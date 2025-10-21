Suscribete a
Carlos Susías: «Se piensa que si crece el PIB se erradica la pobreza, y no es cierto»

Los elementos «más importantes» que la determinan son «vivienda, calidad del empleo y políticas de familia». El umbral se sitúa en los 915,83 euros al mes, y en Castilla-La Mancha un 34,2% de la población vive con menos ingresos

Este lunes se celebró un pleno en las Cortes de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social
Este lunes se celebró un pleno en las Cortes de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social
Juan Antonio Pérez

Juan Antonio Pérez

Toledo

En España, actualmente, es pobre de solemnidad quien vive con menos de 915,83 euros al mes; y en Castilla-La Mancha, según EAPN -Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social-, más de un tercio de la población, el ... 34,2 por ciento concretamente, no llega a esa umbral. Además, se calcula que unos 100.000 niños van cada día al colegio sin un desayuno digno y más de la mitad de las familias, el 51,5 por ciento, reconocen tener dificultades para llegar a final de mes.

