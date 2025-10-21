Carlos Susías: «Se piensa que si crece el PIB se erradica la pobreza, y no es cierto»

En España, actualmente, es pobre de solemnidad quien vive con menos de 915,83 euros al mes; y en Castilla-La Mancha, según EAPN -Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social-, más de un tercio de la población, el ... 34,2 por ciento concretamente, no llega a esa umbral. Además, se calcula que unos 100.000 niños van cada día al colegio sin un desayuno digno y más de la mitad de las familias, el 51,5 por ciento, reconocen tener dificultades para llegar a final de mes.

«Es verdad que se han reducido los niveles de pobreza, pero no lo suficiente ni con la intensidad con la que han mejorado los datos macroeconómicos. Mucha gente piensa que con el mero crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se erradica la pobreza, y no es cierto. Puede haber un crecimiento del PIB y que también lo haga la pobreza; todo depende de las políticas que se tomen», afirma Carlos Susías, presidente nacional de EAPN.

Los elementos «más importantes» que determinan la pobreza son «la vivienda, la calidad del empleo y las políticas de familia». En cuanto a la vivienda, Susías explica a ABC que «ha aumentado el número de personas que viven de alquiler y han disminuido los que tienen una propiedad. Y vemos que los alquileres han subido más que las hipotecas, por lo que es un círculo vicioso: si los que menos recursos tienen son los que más alquilan y el alquiler es lo que más cuesta...».

Respecto a los salarios, ocurre que «el valor que le dábamos antes al empleo como elemento para salir de la pobreza ha dejado de cumplirse y hay sectores de la población, como el de las mujeres con hijos a cargo, que tienen un empleo parcial y les gustaría que fuera a tiempo completo, pero no pueden».

Y no pueden, y esto enlaza con el tercer elemento, porque «no existe una política de cuidados a la familia en este país lo suficientemente fuerte como para que estas mujeres con personas dependientes a su cargo, ya sean niños o mayores, puedan tener ese empleo a tiempo completo». De ahí que desde EAPN pidan a quien corresponda «un sistema de prestación por hijo a cargo o crianza o como lo queramos llamar».

La pobreza en España afecta a los niños, a los jóvenes y, sobre todo, a familias monoparentales, de las que el 80 por ciento son mujeres con hijos a cargo. «La mujer está peor en todos los indicadores», asegura Susías, trazando también diferencias entre el ámbito urbano y el rural, ya que quienes viven en pueblos están, por norma general, en peor situación económica que quienes lo hacen en ciudades. Mientras, en «el debate» entre mayores y jóvenes, el presidente nacional de EAPN comenta que «las pensiones reducen un seis por ciento la pobreza del resto de la población». Sin embargo, admite que «hacemos muy poco» por los jóvenes.

Preguntado sobre el porqué Castilla-La Mancha está a la cabeza de las regiones más pobres, Susías dice que estos niveles más altos «no son de ahora», sino «estructurales», y que «si se está por detrás de la media nacional hay que crecer más que el resto para ir acortando la brecha», reconociendo también que aquí se creó «la primera Estrategia contra la Pobreza».

En cualquier caso, lamenta que haya responsables públicos que «tratan la pobreza como si fuese un fenómeno meteorológico» y esta es «consecuencia de las políticas económicas y sociales que se hacen; tiene que ver con el empleo, las pensiones, la sanidad, el sistema educativo, los servicios sociales o la vivienda y son políticas combinadas de todas las administraciones: Unión Europea, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos».

Propuestas

Finalmente, EAPN plantea una batería de propuestas para luchar contra esta lacra, que pasan por promover campañas de sensibilización en redes sociales y medios de comunicación que combatan los discursos de odio y rompan estereotipos; crear canales de denuncia sencillos con el fin de atajar los delitos de odio y difusión de bulos; endurecer la tipificación de la aporofobia y los delitos de odio en el Código Penal; garantizar la asistencia jurídica y psicológica gratuita a las víctimas; o establecer incentivos fiscales para empresas que contraten a personas de etnia gitana.