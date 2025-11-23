Suscribete a
Piden ocho años de cárcel para un hombre acusado de violar en la calle a una mujer ebria en Albacete

La Fiscalía también solicita una indemnización de 10.000 euros para la víctima

Audiencia Provincial de Albacete
Audiencia Provincial de Albacete ABC

ABC

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo miércoles, 26 de noviembre, a J.M.A, acusado de violar a una mujer que conoció de fiesta y estaba muy afectada por el consumo de alcohol, delito por el cual la Fiscalía ha ... solicitado hasta 8 años de prisión.

