Piden 3 años y medio para un músico de una orquesta de Ciudad Real por simular un robo y cobrar 148.000 € de dos aseguradoras

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes y miércoles, 30 de septiembre y 1 de octubre, a A.M.R.E., un trabajador de la Orquesta Esmeralda, de Calzada de Calatrava, acusado de simular un robo y cobrar 148.000 euros de las aseguradoras.

Según se desprende del escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado presentó en noviembre de 2020 una denuncia ante la Guardia Civil en la que aseguraba que se había producido un robo en el local de la orquesta, del que supuestamente se habrían llevado material de sonido e iluminación valorado en más de 130.000 euros.

Para sustentar su versión, el procesado habría entregado a las aseguradoras facturas que, en realidad, correspondían a documentos de un siniestro ocurrido dos años antes, en 2018, alterando además su contenido para que figuraran como facturas definitivas y no como proformas.

Con esa documentación, siempre según la Fiscalía, consiguió que la compañía Santa Lucía le indemnizara con 142.526 euros y que AXA le abonara otros 6.259 euros adicionales.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de simulación de delito y otro de falsedad documental en concurso con un delito de estafa, y por ello solicita para el acusado una pena de tres años y seis meses de prisión, además de multa, inhabilitación especial y la devolución de las cantidades percibidas con sus intereses legales.