Piden 2 años para dos socios de La Solana por falsificar contratos agrícolas de una arrendadora fallecida

`Palacio de Justicia de Ciudad Real
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los días 27 y 28 de noviembre a G.J.S. y J.J.S., socios y administradores de una empresa con sede en La Solana, acusados por la Fiscalía de una ... tentativa de estafa por haber presentado presuntamente dos contratos de arrendamiento de fincas agrícolas con firmas falsificadas de la arrendadora fallecida para intentar mantener su explotación.

