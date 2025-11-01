La Fiscalía pide 4 años de cárcel para un hombre que fue sorprendido con 180 gramos de cocaína en Quintanar de la Orden

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles a A.P.M., acusado de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido con 180 gramos de cocaína en un control de la Guardia Civil en Quintanar de ... la Orden.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2022, cuando dos agentes de la Guardia Civil realizaban labores de vigilancia en las calles de la localidad toledana y dieron el alto al conductor de un vehículo en el que únicamente viajaba el acusado.

Durante el registro superficial practicado, los agentes detectaron que el conductor portaba en el bolsillo del pantalón un envoltorio de plástico cuyo contenido resultó ser cocaína.

Noticia Relacionada Juzgan en Toledo a 21 acusados por 16 delitos de drogas con penas que suman más de 60 años ABC Se intervinieron cantidades de droga que sumadas podrían superar los 56.000 euros en el caso de hachís y los 50.000 euros en el caso de la cocaína

La sustancia arrojó un peso neto de 180,9 gramos, con una riqueza media del 74,66%. Según el escrito, la droga tenía como destino «el consumo por parte de terceras personas, conocidas o desconocidas, a cambio de un precio».

El informe técnico de valoración policial determinó que la sustancia intervenida alcanzaba un valor aproximado de 11.083 euros en el mercado, dado que el gramo de cocaína tenía en el segundo semestre de 2022 un precio medio de 61,27 euros.

La Fiscalía también solicita que al acusado se le imponga una multa de 22.167,48 euros.