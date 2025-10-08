El Perte del vehículo eléctrico inyecta casi 16 millones en dos empresas de Guadalajara y Puertollano

Castilla-La Mancha recibirá casi 16 millones de euros del cuarto PERTE del vehículo eléctrico y conectado, según ha confirmado este miércoles el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero. «Estamos hoy de enhorabuena, porque hemos conocido que una empresa de Guadalajara y ... otra de Puertollano han sido beneficiarias de este cuarto PERTE. De los 25 millones de euros aprobados, casi 16 millones se vienen a nuestra región», ha subrayado.

La compañía Cummins New Power S.L.U., especializada en sistemas de hidrógeno verde, obtendrá más de 10,8 millones de euros para reforzar su planta de electrolizadores en Guadalajara, dentro del proyecto Accelera by Cummins, orientado a la producción y almacenamiento de energía limpia. Según ha precisado Caballero, esta inversión «permitirá generar hasta 200 empleos de alta cualificación en la zona», consolidando el papel de Castilla-La Mancha como polo industrial ligado a las energías renovables y a la movilidad sostenible.

Por su parte, la empresa Micro Electrochemical Technologies, con sede en Puertollano, recibirá más de 4,8 millones de euros para impulsar su proyecto de baterías sin metales, una alternativa más sostenible y menos dependiente de materias primas críticas. «Este tipo de iniciativas refuerzan el liderazgo regional en innovación industrial y en la transición hacia modelos energéticos más sostenibles», ha destacado el vicepresidente segundo.

Caballero ha puesto en valor que Castilla-La Mancha «sigue atrayendo grandes proyectos industriales vinculados al desarrollo tecnológico y a la economía verde, que contribuyen a diversificar la estructura productiva y a fortalecer el empleo de calidad».