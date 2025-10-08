Suscribete a
El Perte del vehículo eléctrico inyecta casi 16 millones en dos empresas de Guadalajara y Puertollano

Cummins New Power recibirá 10,8 millones para su planta de electrolizadores y Micro Electrochemical Technologies más de 4,8 millones para desarrollar baterías sin metales

¿Qué es un Perte?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visitaron la planta de Cummins New Power en Guadalajara el pasado mes de marzo
Castilla-La Mancha recibirá casi 16 millones de euros del cuarto PERTE del vehículo eléctrico y conectado, según ha confirmado este miércoles el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero. «Estamos hoy de enhorabuena, porque hemos conocido que una empresa de Guadalajara y ... otra de Puertollano han sido beneficiarias de este cuarto PERTE. De los 25 millones de euros aprobados, casi 16 millones se vienen a nuestra región», ha subrayado.

Descarga la app