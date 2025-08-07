Perimetrado el incendio en el vertedero de Cuenca y retirados los bomberos tras estabilizar las llamas

El fuego se originó a media tarde de ayer miércoles en el vertedero

El incendio declarado en la tarde de este miércoles en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Cuenca quedó perimetrado a última hora del día, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Durante la madrugada, los bomberos de Cuenca se retiraron de las labores de extinción, dejando el trabajo en manos de la maquinaria del propio vertedero.

El fuego se originó en torno a las 19:30 horas en el vertedero situado en las inmediaciones de la estación del AVE Fernando Zóbel. Una vez controlado su perímetro, las tareas se centraron en sofocar los focos internos mediante medios mecánicos.

En total, 13 efectivos de maquinaria pesada de la Diputación trabajaron en la zona para «soterrar el incendio para que se consuma el material inflamable que acumula el vertedero», explicaron desde el 112.

Además, al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y bomberos del Ayuntamiento de Cuenca, que intervinieron con una bomba rural pesada y dos efectivos.