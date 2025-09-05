Pérez Rey: «El PP debe decidir si prioriza dañar al Gobierno o escuchar el clamor social» por la reforma laboral

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, participaba este viernes en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo en unas jornadas para expertos y expertas internacionales bajo el título 'Democracia en la encrucijada', antes de su intervención, el representante público señaló que la intención del Gobierno es que la reforma laboral salga adelante porque es «un clamor popular».

«Es decisivo saber si el Partido Popular va a jugar una política con minúsculas que lo único que quiere es hacer daño al Gobierno o va a jugar a la política de las mayorías que va a hacer caso al clamor social y a más de 12 millones y medio de personas que la exigen», señalaba, para apuntar que «vamos a negociar hasta el último minuto, hasta la última hora, no nos levantaremos de una mesa de negociación como lo hizo la patronal, pues nos vamos a dejar la piel».

Asimismo, Pérez Rey comentaba que este próximo miércoles en el Congreso «las fuerzas parlamentarias de nuestro país van a tener que decirle a la sociedad con quién están; si haciendo política, politiqueo, partidismo o tacticismo perjudicando al Gobierno o están con las mayorías sociales que reclaman que tienen que vivir mejor y trabajar menos».

Por último, el secretario de Estado de Trabajo indicaba que el Gobierno central «ha hecho los deberes y ha enviado al Parlamento en tiempo y forma la reducción de jornada para que pueda entrar en vigor antes de que termine 2025 tal y como nos comprometimos el PSOE y Sumar en el programa de Gobierno. Son las fuerzas parlamentarias, son los grupos parlamentarios los que se tienen que retratar. Nos tiene que decir el Partido Popular para qué valen sus diputados», zanjó.