El Pendón de Alfonso VIII regresa al Ayuntamiento de Cuenca en la víspera de San Mateo

El Pendón de Alfonso VIII ya está en el Ayuntamiento de Cuenca tras su traslado desde la Catedral.

El Pendón de Alfonso VIII ya se encuentra en el Ayuntamiento de Cuenca, donde pasará la noche tras el tradicional traslado desde la Catedral. El acto, que forma parte de las celebraciones de San Mateo, estuvo encabezado por el concejal más joven de la Corporación, Héctor Serrano García, encargado de portar el estandarte.

La jornada comenzó con el recorrido desde los Arcos del Consistorio hasta la Catedral, con la participación del alcalde Darío Dolz, miembros de la Corporación municipal, los dos maceros, la directiva de las Peñas Mateas -con su presidente Conrado Martínez y su vicepresidenta Bárbara Rodríguez-, los maromeros, el grupo de recreación histórica, la banda municipal de música y representantes de las peñas mateas.

En el templo catedralicio se celebró la ceremonia de entrega y, una vez concluida, el Pendón fue trasladado al Ayuntamiento en manos de Serrano. Desde el balcón consistorial, el edil dirigió unas palabras a la ciudadanía, deseando unas felices fiestas de San Mateo y aprovechando para hacer un llamamiento «al final del genocidio en Gaza y la matanza indiscriminada de civiles, especialmente niños y niñas».

El Ayuntamiento ha informado de que el símbolo de la conquista de Cuenca permanecerá en la sede consistorial durante la noche. Este domingo, 21 de septiembre, a partir de las 10:30 horas, se celebrará el acto de devolución del Pendón con una eucaristía en la Catedral, que concluirá con una ofrenda floral a la estatua del rey Alfonso VIII.