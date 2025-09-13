El Paseo del Arte 'Miguel del Olmo' saca a la calle el «gran trabajo creativo» de pintores y artistas talaveranos

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que el Paseo del Arte 'Miguel del Olmo' nace con la vocación de sacar a la calle el «gran trabajo creativo» que desarrollan en la ciudad pintores y artistas talaveranos.

Así se ha pronunciado en el estreno de este espacio que se ubica en el Paseo de los Arqueros y que ha promovido la asociación de vecinos La Alameda y que se dedica al ceramista Miguel del Olmo, abuelo de la actual presidenta del colectivo vecinal, Ana del Olmo. Han asistido el concejal de Cultura, Enrique Etayo, y la edil de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz.

Gregorio ha recordado que Miguel del Olmo firmó el trampantojo de la iglesia de Santiago que imita a cerámica y fue discípulo de Ruiz de Luna, además de que también fue pintor de óleo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este ceramista da nombre por tanto al Paseo del Arte que se ha estrenado con la participación de unos 10 artistas talaveranos de diversas edades que han expuesto sus trabajos en óleo y acuarela.

Se celebrará los segundos sábados de cada mes, y para cada ocasión rotarán los artistas y las academias de pintura y las galerías de arte, convirtiendo el Paseo de los Arqueros en un espacio cultural al aire libre donde los talaveranos puedan admirar y adquirir obras de una gran calidad creativa.