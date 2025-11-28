Page valora el legado de la transición española en el XXIV Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas'

«Quiero que sepan que el proyecto más ambicioso que hay ahora mismo planteado sobre la mesa en Castilla-La Mancha, el más importante en inversión y en trascendencia desde el punto de vista de fondo, es el que sigue presentando la cooperativa Virgen ... de las Viñas en Castilla-La Mancha. Y va a contar, obviamente, con nuestro apoyo, no tengáis ninguna duda». De este modo se pronunciaba anoche en Madrid el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la entrega de premios del XXIV Certamen Cultural Virgen de las Viñas.

El jefe del Ejecutivo regional se mostró agradecido al poder asistir a este evento que calificó como un «oasis de entendimiento». Del mismo modo, felicitó a los galardonados a los que agradeció sus obras porque pasan a «formar parte del patrimonio colectivo».

«Me sorprenden los premios, pero no dejo de asombrarme año tras año la cantidad de gente que se presenta, que es muy esperanzador», reconocía el presidente de Castilla-La Mancha, que mostró especial gratitud hacia la cooperativa y almazara Virgen de las Viñas porque es «la más grande, en muchos aspectos».

En la misma línea, alabó la figura del presidente de esta organización, Rafael Torres, de cuyo equipo dijo, «ya lo quisieran para sí muchos equipos de fútbol que funcionaran con el entrenador a las mismas maravillas».

50 años de la etapa más brillante de España

«Creedme que todo lo que hacéis es de interés para la cooperativa y tiene que ser su principal referencia y lo es en realidad para la región», reconoció para recordar que España celebra, en estos momentos, el 50 aniversario del inicio de la etapa más brillante de su historia, «más rotunda que ninguna conquista que hayamos hecho como españoles, porque realmente lo hicimos todos, es un plural mayestático. Un momento en el que casi todo el mundo estuvo a la altura de las circunstancias».

«Para algunos ya acabó la época de la transición», dijo, al tiempo que ha considerado que «la transición también es un método, una forma de hacer las cosas, el respeto al contrario, la superación de multitud de conflictos de golpe, un deseo colectivo, unánime, de no volver atrás». Las últimas palabras del presidente fueron para agradecer que «cuidéis lo que os une a vosotros y al mismo tiempo nos estéis cuidando de unirnos a todos los demás».