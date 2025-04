Page: «Trump va a conseguir que el famoso sueño americano termine siendo un cuento chino»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y su homólogo de Andalucía, Juanma Moreno, han mantenido este viernes en Madrid un coloquio sobre el peso del sector turístico y los retos que enfrenta en un contexto de creciente incertidumbre global, dentro del ciclo de desayunos 'La Industria de la Felicidad', que organiza el Grupo Hotusa, y donde inevitablemente se ha colado la crisis arancelaria y las relaciones comerciales de la UE con China.

En el plano comercial, y sobre la idoneidad del viaje del presidente del Gobierno a China, Page ha dicho que «no seamos tan tontos como para fiar nuestro equilibrio con China a lo que nos pida Trump», y ha añadido que esta visita «me preocuparía si hace un planteamiento antiamericano, lo que sería un error grave con consecuencias previsibles; pero si es una visita para favorecer los intereses de España«, le parece bien.

Que España tenga presencia en China a Moreno Bonilla le parece «razonable» porque es «la segunda potencia económica del mundo con un mercado creciente; ahora -se preguntó- ¿es idóneo visitar China en plena escalada de tensión entre la primera potencia del mundo y la segunda, y cuando hay ahora mismo 90 días de reflexión con los aranceles con EEUU en esa negociación? Yo creo que en términos de oportunidad política, no es lo más razonable, no es el momento ni en lugar adecuado».

En este punto le ha interrumpido García-Page diciendo: «Pero Juanma, vamos a ser serios en una cosa, con lo que has dicho de Trump (antes, el andaluz había criticado al presidente de los EEUU), yo creo que no va a haber un momento adecuado», y ha añadido «¿sabes lo que va a conseguir Trump, aparte de que nadie quiera invertir allí porque no hay estabilidad? Que el famoso autotítulo que se ponen los presidentes americanos de ser el líder del mundo libre va a ser exactamente lo contrario: va a ser el enemigo del mundo libre por no decir del mundo en general. Y va a conseguir que el famoso sueño americano -que no deja de ser una panacea para explicar por qué muchos tienen que mantenerse en la miseria- termine siendo un cuento chino».

Moreno Bonilla ha interrumpido al barón socialista para matizar que «cuando Europa está negociando con EEUU los aranceles, con los que en España nos jugamos mucho, y cuando EEUU tiene una guerra declarada a China, meterse por medio en este momento es convertirse en la diana de una administración caprichosa como es la administración Trump; es jugar a una ruleta rusa que no debemos jugar por los intereses de los españoles», a lo que ha añadido que «ahora mismo, el mayor espacio de progreso y libertad es Europa, y EEUU está abdicando de un liderazgo que ha tenido de forma natural siempre en el mundo occidental. Ya nadie va a poner toda la inversión en EEUU por la incertidumbre que han creado los aranceles de Trump, que también penalizan a la economía americana. Y actuar de manera unilateral es malo, es un suicidio colectivo entrar en una coalición frontal». A esto Page ha respondido que EEUU «ya ha perdido el liderazgo mundial en muchos aspectos, y tiende a combatir sus problemas internos con amenazas externas permanentemente».

Por otro lado, y preguntados ambos políticos por las fortalezas y retos a los que se enfrentas ambas comunidades para atraer visitantes, Moreno ha apuntado que «el problema que podemos tener es el rechazo debido a la congestión turística de algunas zonas. En Andalucía estamos trabajando por tener más calidad y menos cantidad de turistas, para racionalizar el sector», una estrategia que su homólogo socialista también ha defendido. Entre las iniciativas para conseguir una mayor calidad, Page rechaza la tasa turística como medida de control, al considerar que «tendría más sentido si tuviera carácter regulatorio; es una cuestión de proporciones». Tampoco considera el andaluz que «el flujo turístico se reordene gracias a las tasas, ni que aporten grandes beneficios a las instituciones».

En cuanto a la sostenibilidad de los proyectos turísticos, el presidente de la Junta de Andalucía ha advertido que «es muy importante que desde el gobierno nacional haya una estrategia turística para hacer el sector socialmente sostenible», mientras que Page ha invitado a pensar «en qué condiciones estaríamos sin turismo: hay que valorarlo, cuidarlo y mimarlo». En cuanto a la relación con el Estado en materia turística, el andaluz reclamó una «estrategia nacional de turismo», y Page pidió un planteamiento de unificación autonómico para problemas como los pisos turísticos.