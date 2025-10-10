Page, a los socialistas que le acusan de ser de derechas: «Que vengan a Castilla-La Mancha y comparen cómo están los servicios públicos»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido su perfil como dirigente progresista, respondiendo a quienes, desde dentro de su propio partido, le acusan de «ser de derechas» por sus diferencias con Pedro Sánchez. «Basta con observar la gestión de los servicios ... públicos en Castilla-La Mancha para desmontar esas críticas«, ha asegurado.
Durante una entrevista en TVE, García-Page ha evitado entrar en enfrentamientos directos, aunque dejó claro que no acepta «lecciones de izquierdismo de nadie». «Quien quiera, que venga y compare cómo están los servicios públicos en Castilla-La Mancha: cómo gestionamos la igualdad, la sanidad, la educación. Hemos levantado esta región sobre principios de socialdemocracia. Probablemente, somos el ejemplo más nítido de ello en España«, ha afirmado.
En este sentido, ha criticado a quienes «reparten carnés de pureza» dentro del partido, calificándolos como «un punto fanáticos». En contraste, ha recordado que lleva 18 años ganando elecciones a la derecha, algo que, aunque ha reconocido «queda mal presumir», considera un «hecho incuestionable».
Asimismo, ha reiterado que no aspira a liderar el PSOE a nivel nacional ni a sustituir a Pedro Sánchez. «Mi objetivo es mantenerme coherente en su día a día político, aunque es difícil». »No me van a encontrar en ninguna pelea«, ha sentenciado.
