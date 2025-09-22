Page sobre la situación de la política actual nacional: «No sé en qué momento nos cambiaron la baraja española por una de póker»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha utilizado este lunes el símil de juego de 'brokers' de Wall Street« para hacer referencia a la situación que se vive en la política actual a nivel nacional donde »no sé en qué momento nos cambiaron la baraja española por una de póker«.

Durante un encuentro informativo organizado por el digital ECLM, el líder del Ejecutivo regional ha comparado la situación actual que se vive en la política a nivel nacional con la regional, alegrándose de que en Castilla-La Mancha se sigue jugando con la baraja española, en vez de jugar «al póker» como sí ocurre en otras regiones de España, «con el a ver quien da más».

En el territorio castellano-manchego, «seguimos jugando con eso y por eso nos entendemos porque seguimos compartiendo las mismas respuestas y las mismas preguntas. Y eso nos lleva a acordar, a saber más o menos que vamos por el mismo camino y a tener un escenario más o menos seguro, estable y cierto», ha asegurado.

Para García-Page, la baraja convencional «es la única que importa» porque «lo que se decide cada cuatro años marca tendencia para mucho tiempo». Así ha indicado ha recalcado que «la fórmula del Quijote es la que vale de verdad» porque «los sabios consejos de esa sabiduría manchega, en el fondo, son una ilustración de las corrientes de fondo de la sociedad».

En este sentido, ha alertado sobre las diferentes corrientes, apostando por detectar «permanentemente» cuáles son las de fondo de aquellas «que son de moda o superficiales». «En la política en España la tendencia son corrientes permanentemente de moda. Serpientes que surgen, que van y que son corrientes todas superficiales y se puede estar así mucho tiempo pero lo realmente importante, es que si queremos construir en positivo hay que detectar el fondo».

Por ello, ha lamentado que en «España se ha renunciado al entendimiento y se apuesta por el frentismo«. »Ya no se apuesta por el que voten a uno sino por el que no voten al otro«, ha puntualizado. »Hemos entrado en un juego en el que la única solución es guiarnos por el sentido común«.

Financiación autonómica

En cuanto a la financiación autonómica, ha manifestado que «lleva once años escuchando que se va a cambiar y once años sin ver un papel». Así, ha subrayado que la riqueza nacional es de todos los españoles, «no de todas las comunidades autónomas, de todos los españoles, y que no puede establecerse un troceamiento de 17 mercados con 17 legislaciones y 17 modelos fiscales».

A su juicio, «cuando seamos capaces de tener un nuevo modelo de financiación, todos tendremos más ingresos porque en los once años de retraso de la financiación, el Estado ha multiplicado cuatro veces más sus ingresos que las autonomías».

«Si hablamos de igualdad hay que recordar que los impuestos los pagan las personas y las empresas, no los territorios», ha apuntado el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, lamentando que «mientras en España haya gente, y ahí están, lógicamente, los independentistas, diciendo que no es que quieran más, sino que quieren una ley que diga que van a tener siempre más que los demás, no puede haber un modelo de financiación progresista, y menos aún justo».

«Es imposible e incompatible decir que todas las regiones van a salir ganando con la financiación autonómica, si al mismo tiempo se apuesta por el hecho de que »algunos tengan privilegios, excepciones y mesas de negociación aparte«, ha señalado.

Finalmente, ha lanzado un mensaje de optimismo y ha puesto como ejemplo el crecimiento que ha tenido la zona logística de La Sagra toledana, donde «ocupamos una posición muy destacada en el ranking nacional».