Page responde al Gobierno sobre la sentencia del fiscal general: «A las decisiones de los jueces se contesta con argumentos jurídicos, no políticos»

El presidente de Castilla-La Mancha no opina sobre la sentencia porque, sin conocer los argumentos del Tribunal, «es temerario hablar de ella»

El Gobierno propone a la exportavoz de la UPF Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

FRAN MALARA

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que «a las decisiones de los jueces hay que contestarlas con argumentos jurídicos, no políticos», tras la repuesta del Gobierno de España calificando de «golpe blando» la sentencia del Fiscal General del ... Estado.

