Page responde al Gobierno sobre la sentencia del fiscal general: «A las decisiones de los jueces se contesta con argumentos jurídicos, no políticos»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que «a las decisiones de los jueces hay que contestarlas con argumentos jurídicos, no políticos», tras la repuesta del Gobierno de España calificando de «golpe blando» la sentencia del Fiscal General del ... Estado.

«Yo no estoy obsesionado con ningún tipo de relato. De hecho, los relatos políticos y los jurídicos probablemente no son convenientes. Creo que a las decisiones de los jueces hay que contestarlas con argumentos jurídicos, no políticos. De la misma manera que a los argumentos políticos no pueden tener necesariamente un trasfondo jurídico, pero yo creo que hay que ser respetuosos» , ha respondido García-Page a preguntas de los medios de comunicación sobre la sentencia del Fiscal General del Estado.

Noticia Relacionada El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras el fallo del Supremo: «Es el momento de abandonar» NATI VILLANUEVA En la misiva enviada a Justicia, García Ortiz explica que ha llegado «el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad»

El presidente de Castilla-La Mancha no ha opinado sobre la sentencia porque ha dicho que no la ha recibido y que, por tanto, hablar de ella sin conocer los fundamentos de una sentencia «es casi temerario».

Sobre la petición de movilizaciones del Grupo Sumar al respecto, Page ha afirmado que «cada uno está en su derecho de pedir lo que quiera».

Por último, ha señalado que la propuesta de Teresa Peramato como nueva Fiscal General del Estado es de entrada «un buen comienzo» porque «se le reconoce una trayectoria consolidada y particularmente sensible con los temas de igualdad y de violencia de género».