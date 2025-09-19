Page sitúa la seguridad alimentaria dentro de la estrategia europea de defensa para blindar el presupuesto de la PAC

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page con el presidente de Andalucía, durante la recepción ayer a los miembros del Comité de las Regiones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aprovechó su participación en la 235ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones, celebrada en Elsinor (Dinamarca), para situar la defensa de la Política Agraria Común (PAC) como la gran batalla de los próximos meses en la Unión Europea. En sus palabras, «ni un euro menos en la política agraria comunitaria. Luego ya discutiremos cómo se distribuye ese fondo».

Page alertó de que la Comisión Europea ha abierto la puerta a que parte de los fondos de cohesión se destinen a la seguridad y la defensa. Aceptó ese planteamiento, pero subrayó que no puede hacerse a costa de recortar la PAC.

Según explicó, «se va a abrir paso en la Comisión Europea, ya está anunciado que parte de los fondos de cohesión se podrán dedicar a seguridad, pero también en buena medida a seguridad en el aprovisionamiento. Y ahí es donde nosotros queremos poder hablar también de la seguridad y la soberanía en términos también de seguridad alimentaria».

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha busca aliados europeos para frenar la nueva PAC propuesta por la Comisión Europea ABC El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, advierte de que la reforma «reduce de manera radical los fondos» para el desarrollo rural y plantea una «renacionalización». Castilla-La Mancha va a elaborar una propuesta alternativa

En este sentido, defendió que garantizar la producción y el abastecimiento propios debe considerarse parte esencial de la estrategia de seguridad de Europa. Recordó la experiencia de la pandemia y fue tajante: «Es esencial no dar un paso atrás en la política agraria comunitaria y seguir reforzándonos en todo aquello que nos otorga soberanía, capacidad de subsistir por nosotros

Para García-Page, esa batalla para evitar que el presupuesto de la PAC caigadebe librarse desde la unidad de las comunidades autónomas, con independencia de su signo político. Recordó que Andalucía, cuyo presidente Juanma Moreno ocupa ya la vicepresidencia y asumirá la presidencia del Comité de las Regiones, comparte este objetivo común. De hecho, insistió en que «aquí es importante que el presidente de Andalucía, que es de otro partido, o el de Castilla-La Mancha, como también el de Aragón o el de Galicia, hagamos piña. El objetivo es común: ni un euro menos en la PAC». mismos».

No a centralizar el cheque de la PAC

El presidente castellano-manchego recalcó también su rechazo a que Bruselas transfiera un cheque único al Estado para gestionar la PAC. «Lo que no queremos es que Europa dé un cheque al Estado y que éste se arregle solo, porque eso sería renunciar al concepto de cohesión en Europa. Y lo vamos a pelear», advirtió.

El presidente regional subrayó además que Castilla-La Mancha aprovechará todas las oportunidades que ofrezcan los nuevos fondos europeos vinculados a la seguridad y a la digitalización. En este marco, recordó que «Castilla-La Mancha ha sufrido y seguramente seguirá sufriendo muchos ataques en materia de ciberseguridad. Creamos un instituto específico en la región para las comunicaciones y la ciberseguridad y la verdad es que estamos empezando a recoger esos fondos».

También puso en valor la cooperación internacional con regiones europeas de perfil similar. Aseguró que «estamos avanzando en un posible acuerdo de colaboración con Emilia-Romagna, en Italia, que tiene algunas similitudes con Castilla-La Mancha», y añadió su interés por reforzar los lazos con regiones vitivinícolas de Francia como Toulouse o Bretaña.

García-Page cerró su intervención apelando a la importancia de la cooperación sobre la ideología en el escenario europeo. En sus palabras, «lo verdaderamente importante es que a la hora de relacionarnos con una región en Italia, en Francia o en Bélgica no miramos qué partido lo gobierna. Y eso es importante, es hermoso visto cómo está la política hoy en España».