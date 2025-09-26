Page resume lo positivo de Sánchez: «Ha logrado su objetivo de ser presidente y mantenerse»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha definido con cierta ironía que el principal mérito de Pedro Sánchez en política es haber llegado a La Moncloa y mantenerse en el poder. «Es una persona que ha conseguido su principal objetivo, que es llegar a la Presidencia del Gobierno y mantenerse en él, que es el segundo objetivo», ha señalado en una entrevista a la agencia EFE con motivo del cuarenta aniversario de su delegación en Castilla-La Mancha. «Y es que hay mucha gente que su principal objetivo es él mismo», ha sentenciado.

El presidente castellanomanchego, que ha preferido hablar de España que del presidente del Gobierno, ha destacado que la situación económica del país es favorable, aunque aseguró que no todo es atribuible a la gestión del Gobierno central. «España está viviendo un momento económico muy bueno. ¿Es todo obra del Gobierno? En parte sí, por supuesto. No podrían ir muy bien las cosas si realmente el Gobierno lo hiciera mal, eso lo veo evidente», señaló, al tiempo que reconoció que una parte del gabinete de Sánchez es «enormemente útil y respetada». n este punto citó expresamente al ministro de Economía.

Preguntado por si la economía española «va como un cohete», Page se mostró cauto. «Sinceramente esa metáfora no me vale. Va mejor que la media, pero no me atrevería a decir que con un cohete porque hay todavía demasiados desajustes económicos». ha asegurado.

El presidente de Castilla-La Mancha ligó esa prudencia con su visión socialdemócrata. «Para que un país vaya bien, para poder decir eso, tendría que estar seguro no solo de que vamos mejor en conjunto, sino de que mejora la brecha de desigualdad entre unos y otros. De manera que para mí, tan importante es crecer como compartir lo que crezcamos».