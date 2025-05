Page reivindica en Venecia el consenso de los grandes partidos en Europa frente al frentismo «irracional» que hay en España

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió desde Venecia, donde asiste al Comité de las Regiones, el consenso entre las grandes formaciones políticos como forma de actuar en la vida pública. En su opinión, Europa cuenta con «importantes esferas de consenso» entre el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo, que permiten trabajar desde enfoques distintos sin convertir las diferencias en bloqueos ideológicos. «Ojalá esta fuera la tónica habitual en España y en otros países», lamentó, en alusión al «frentismo más duro e irracional» que, a su juicio, domina el panorama político nacional.

Frente a ese clima de enfrentamiento permanente, García-Page sostuvo que «las regiones, en conjunto, estamos dando un ejemplo de lo que es política en mayúsculas», en el seno de la Unión Europea. Subrayó que los desacuerdos entre formaciones como el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo se dan «en cuestiones prácticas», sin que existan «brechas ideológicas » ni «antagonismos irresolubles». «En Europa podemos no estar pegados, pero no estamos de espaldas. En España estamos de espaldas y así no hay forma de llegar a entendimientos», advirtió.

Política Agraria y agua

El presidente castellanomanchego destacó también que las regiones llegarán hoy a acuerdos fundamentales en asuntos clave como la agricultura. En ese sentido, celebró que el Comité de las Regiones haya respaldado las grandes estrategias que reclama España y Castilla-La Mancha en Política Agraria Común

Se refirió especialmente al nuevo equilibrio que debe alcanzarse «entre los factores ambientales y los factores agrarios», en una etapa en la que el campo debe estar alineado con los objetivos ecológicos sin perder sostenibilidad y la rentabilidad productiva.

El tema del agua también marcará un espacio central en el Comité de las Regiones. En este ámbito, Page reafirmó que la senda marcada por Europa en esta materia coincide con la que Castilla-La Mancha ha venido defendiendo desde hace años. «Vamos a favor de corriente», aseguró. A su juicio, la Unión Europea camina de forma decidida hacia una visión conservacionista del uso del agua, que pone por delante la sostenibilidad frente a la sobreexplotación de los recursos.

Frente a esa visión europea, el presidente autonómico lamentó la «estrategia de demagogia y politiqueo barato» que, en su opinión, domina el discurso hídrico en el Levante español. «Hay una enorme demagogia del agua, una rapiña electoral», sentenció, aludiendo a cómo determinados sectores han convertido el debate sobre el agua en un instrumento para ganar votos. «Castilla-La Mancha habla del agua en mayúsculas», sentenció.

Cuestionó también la defensa numantina del trasvase Tajo-Segura como si fuera la única vía de abastecimiento posible. «Si pensaran por un minuto que el trasvase se rompe y no se puede utilizar durante tres años, ¿cuál sería el drama? Hoy, mucho menor que hace 20 años», afirmó, recordando que ya ha habido interrupciones prolongadas sin que eso haya supuesto el colapso. Subrayó que hoy el Levante español dispone de desaladoras y de redes alternativas que permiten garantizar el suministro.

«Está inventado todo», insistió, apuntando que, aunque muchos atacan públicamente la desalación, lo cierto es que la practican «con la boca chica», y aún más «en el contexto europeo». Según García-Page, el camino que marca Europa es claro y no deja espacio para el modelo de confrontación. «No les queda más remedio que saber que ese es el camino», concluyó.

Reunión en Castilla-La Mancha

Por último, García-Page anunció su intención de plantear a la presidenta del Comité de las Regiones y al vicepresidente —el presidente de la Junta de Andalucía— que una futura reunión del Comité, o al menos de una de sus comisiones, se celebre en Castilla-La Mancha. «Tenemos esa intención», aseguró, como muestra del compromiso de la comunidad con los grandes temas europeos, desde el equilibrio ecológico hasta la cohesión territorial.