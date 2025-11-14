Page reivindica las autonomías como garantes de igualdad y alerta de que «ninguna IA podrá enseñar valores»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió en el acto del Día de la Enseñanza el papel de las comunidades autónomas en la construcción del estado del bienestar y reivindicó la educación «con rostro humano» frente a los retos tecnológicos, especialmente ... la irrupción de la inteligencia artificial.

Page abrió su intervención recordando que la región «es lo que es» gracias a haber situado la educación como una «prioridad inmensa» desde la asunción de competencias en el año 2000. Subrayó que, entonces, Castilla-La Mancha destinaba el 3,6% del PIB a esta área, mientras que hoy la inversión alcanza el 5,5%.

El presidente dedicó buena parte de su discurso a reflexionar sobre el modelo autonómico. En sus palabras, «también hay que saber que la autonomía no sirve o no debe servir para tener privilegios, para querer más siempre que los demás, para destrozar España.»

En esta línea, Page rechazó los discursos que cuestionan la descentralización en educación y sanidad y advirtió que «algunos que hoy defienden políticamente que hay que devolver al Estado las competencias en educación y sanidad, no saben lo que dicen. Además del despido de miles y de miles de docentes y de sanitarios, que eso supondría, es inviable».

Y es que para Page «el gran auge que ha tenido el estado del bienestar en España ha sido gracias a que 17 autonomías han empujado cada uno a su manera, incluso competimos para tener lo mejor cada uno. Eso es bueno. Y eso es lo esencial».

Una reflexión sobre la inteligencia artificial

Page también centró su discurso en el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la docencia para reconocer que los avances tecnológicos son inevitables y que incluso en sanidad, dentro de cinco años, «el 90% de los diagnósticos los hará la IA», pero defendió con rotundidad que la enseñanza seguirá necesitando presencia humana.

«No hay inteligencia artificial posible que enseñe lo que para mí, de verdad, creo que es más importante, que son los valores», dijo, para añadir que en la actualidad «la escuela tiene que enseñar más que nunca que el ser humano no puede ser indiferente ante el odio o ante la injusticia«, por eso en Castilla-La Mancha »confiamos en la educación con rostro humano«.

El presidente alertó también del reto que suponen las redes sociales, con «efectos buenos, pero también nocivos», especialmente en fenómenos como el acoso escolar.

Reconocimiento a la comunidad educativa

De otro lado, Page agradeció expresamente el trabajo de todos los consejeros y consejeras de Educación desde el traspaso de competencias, ensalzando su «decencia» y su labor para que la educación fuese «siempre la esperanza mayor para que las cosas cambiaran».

Destacó que el número de docentes ha crecido un 47% desde el año 2000, frente al 9% de aumento del alumnado, con casi 4.000 profesionales dedicados a la inclusión y atención a necesidades especiales. También recordó que la inversión en sanidad sigue un patrón similar, con proyectos como el nuevo centro de salud de Consuegra.

Por último, el dirigente autonómico apeló a la formación como inversión a largo plazo, citando a Bauman y a San Agustín para subrayar la importancia del profesorado.

«Decía Bauman que si te interesa el año que viene hay que plantar maíz, y que si te interesa la próxima década hay que plantar un árbol. Pero si lo que te interesa es el próximo siglo y te interesa la vida de verdad, hay que enseñar a los semejantes más jóvenes, que eso es lo verdaderamente importante», indicó, y sobre San Agustín parafraseó: 'Obedece más a los que te enseñan que a los que te mandan'.

Page concluyó reafirmando que la educación debe formar ciudadanos capaces de afrontar los retos actuales y futuros. «Los niños de hoy están bien preparados y tendrán desafíos nuevos, pero lo importante es que la educación marque lo que está bien y lo que está mal. Una educación a escala humana es la que construye futuro», dijo.