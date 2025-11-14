Suscribete a
Page reivindica las autonomías como garantes de igualdad y alerta de que «ninguna IA podrá enseñar valores»

El presidente de Castilla-La Mancha alerta de que «las autonomías no deben servir para destrozar España, sino para hacerla más justa y equilibrada»

Castilla-La Mancha celebra 25 años de competencias educativas y reivindica la inclusión, la igualdad y el futuro

García-Page, presidente regional, este viernes junto a dos de los reconocidos en el Día de la Enseñanza
J. Guayerbas

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defendió en el acto del Día de la Enseñanza el papel de las comunidades autónomas en la construcción del estado del bienestar y reivindicó la educación «con rostro humano» frente a los retos tecnológicos, especialmente ... la irrupción de la inteligencia artificial.

