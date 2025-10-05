Page recibe con «mucha tristeza» la muerte de Fernández Vara, siempre «comprometido con una sociedad más justa»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emliano García-Page, ha señalado este domingo que recibe «mucha tristeza» la noticia del fallecimiento del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, al que ha definido como «un referente político con un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más justa».

Recibo con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, referente político con un profundo compromiso con la construcción de una sociedad más justa.

Fue un gran presidente de Extremadura y deja una gran huella en toda España. Mi más sentido pésame. pic.twitter.com/WVaqmIShEx — Emiliano García-Page (@garciapage) October 5, 2025

A través de su cuenta de X, ha manifestado que «fue un gran presidente de Extremadura y deja una gran huella en toda España«, por lo que ha trasladado su »más sentido pésame« ante la noticia de su fallecimiento.

La muerte del líder socialista ha conmocionado a su tierra, a la que gobernó durante 12 años, y también al resto del país, que ya llora su muerte. La comunidad autónoma ya ha decretado tres días de luto oficial. Sus restos descansarán en su localidad natal, Olivenza, donde mañana será enterrado.

Noticia Relacionada El mundo de la política despide a Fernández Vara: «Se va un pedazo de nuestra historia» Adrián García Durán Personalidades de distintos partidos dicen adiós al expresidente socialista de la Junta de Extremadura, fallecido este domingo a los 66 años

Personalidades y políticos de toda condición están lamentando el fallecimiento del que fuese uno de los barones socialistas más relevantes de este siglo. Su inmediato sucesor como secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, dice que la región «pierde a un referente» y que, con él, «se va un pedazo de nuestra historia reciente»: «Su pérdida duele. Duele a la familia socialista y duele a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable», firma en sus redes sociales.