Page propone cinco grandes pactos para un «nuevo modelo de país»

En el acuerdo, el presidente de castellanomanchego aboga por la armonización, sostenibilidad, sanidad, presupuesto e infraestructuras

García-Page urge a aclarar los «entuertos» tras la denuncia del fiscal Stampa

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, interviene en el desayuno informativo 'La competitividad empresarial en un contexto de cambio global'
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, interviene en el desayuno informativo 'La competitividad empresarial en un contexto de cambio global' JCCM
E. Bustos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado este miércoles la necesidad de alcanzar cinco grandes pactos nacionales con el objetivo de construir «un modelo cierto de país». Estas propuestas abarcan áreas clave como la armonización territorial, la sostenibilidad, el estado ... del bienestar, la planificación presupuestaria y las infraestructuras.

