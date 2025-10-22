Page propone cinco grandes pactos para un «nuevo modelo de país»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha planteado este miércoles la necesidad de alcanzar cinco grandes pactos nacionales con el objetivo de construir «un modelo cierto de país». Estas propuestas abarcan áreas clave como la armonización territorial, la sostenibilidad, el estado ... del bienestar, la planificación presupuestaria y las infraestructuras.

Durante su intervención en el desayuno informativo 'La competitividad empresarial en un contexto de cambio global', organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), García-Page ha subrayado la importancia de abordar un proceso de armonización administrativa, algo que, según ha señalado, España lleva 40 años sin acometer. En este sentido, ha abogado por establecer un sistema homogéneo que permita unificar trámites administrativos, sistemas de información ciudadana y procedimientos para la instalación de empresas en todas las comunidades autónomas.

Otro de los pactos propuestos está relacionado con la sostenibilidad y la transición energética. El presidente castellanomanchego ha defendido la necesidad de un acuerdo de alcance europeo que pueda trasladarse al ámbito nacional, destacando la oportunidad que tienen tanto España como Europa para alcanzar la soberanía energética gracias a su capacidad de generación eléctrica alternativa.

García-Page también ha llamado a un pacto por la sostenibilidad del sistema de bienestar, especialmente en lo que respecta a la sanidad pública. Ha advertido que el nivel de exigencia ciudadana en este ámbito «es ya infinito» y ha alertado de que llegará un momento en que el sistema «no podrá sostenerse ni siquiera con más dinero».

En materia económica, ha planteado un pacto presupuestario que permita superar la rigidez del actual modelo anual, al que ha calificado de «drama» y «absurdo». En contraste, ha destacado que Europa ya aplica un sistema de planificación a cinco años vista que se actualiza de forma periódica.

Finalmente, el dirigente socialista ha propuesto un pacto nacional sobre infraestructuras, especialmente para abordar la financiación de autovías y líneas de alta velocidad, ante el nuevo escenario en el que los fondos europeos ya no cubren este tipo de inversiones. «La realidad es que hay que acordar cómo se afronta esta situación y cómo se garantiza su mantenimiento», ha concluido.