Page pronostica elecciones generales en 2026 y pide que no se repita el «error estratégico» de 2023

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que, en su opinión, las próximas elecciones generales se celebrarán en 2026 y ha advertido de que no puede repetirse la estrategia de la última convocatoria electoral, cuando los comicios municipales ... y autonómicos quedaron condicionados por el contexto nacional.

«No me meto en qué fecha le conviene al presidente, pero sí tengo claro que no puede pasar lo de la otra vez: que desde Madrid manden a la infantería, alcaldes y gobiernos autonómicos, al frente de batalla, mientras los generales esperan el resultado», señaló durante su intervención en el foro 'La España Vertebrada', organizado por El Mundo.

Page denunció que las elecciones locales y regionales de 2023 se vieron influidas de forma determinante por la política estatal: «Es así de sencillo. Lo pueden llamar como quieran, pero es evidente: ayuntamientos y comunidades autónomas pagaron las consecuencias de la política nacional».

Por ello, defendió que los comicios generales deberían celebrarse antes que los municipales y autonómicos: «Tienen que ser antes. Creo que van a ser en 2026», aseguró.

En este contexto, el presidente castellanomanchego consideró improbable que el Gobierno encuentre un contexto tranquilo para convocar elecciones: «Si lo que están buscando es un momento adecuado, va a ser difícil. Cuando no hay un pleito, hay otro; cuando no hay un informe, hay dos. Un cielo sin nubes no lo vamos a ver. Esto va a estar encapotado mucho tiempo».