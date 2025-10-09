Page: «La Policía Nacional es garantía de estabilidad en pleno declive de la clase política española»

Durante su discurso en el acto institucional de la festividad de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha ensalzado la labor de los agentes y mandos de este cuerpo y ha subrayado que «la ... Policía Nacional es garantía de estabilidad en pleno declive de la clase política española; en estos tiempos se mantiene muy alta la valoración de la ciudadanía en la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado«.

Aprovechando el primer acuerdo de paz palestino-israelí tras dos años de guerra en Gaza, Page ha añadido que «la paz es la otra cara de la seguridad; van de la mano« y que «necesitamos invertir en seguridad; hay quien dice que eso cuesta, pero lo que cuesta es la inseguridad«. Y dirigiéndose a los policías nacionales presentes en el acto ha subrayado que »la paz la garantizan ustedes, la seguridad ciudadana, la del día a día, la que no existiría si ustedes no existiesen«.

«Tienen el reconocimiento de la gente a la que todos servicios y que nos paga«, ha añadido el presidente regional, »obtienen grandes éxitos por su trabajo, que va más allá del orden público y la seguridad en estos tiempos de mayor degradación de la política, donde cunde el egoísmo, el frentismo barato, el extremismo peligroso y los populismos que se inventan la realidad«,

«La Policía Nacional garantiza el día a día con un baño de realismo, un baño de autoestima colectiva en la que nos reconocemos todos, en esa figura que la sociedad española reconoce como uno de los grandes servicios públicos«, ha continuado Page con sus encendidos elogios a la Policía Nacional, que es »certidumbre en una España muy incierta«.

Ha aludido al componente vocacional del servicio público que desarrolla la Policía Nacional, de «altísimo prestigio internacional», y cuyos efectivos «no dejan de ser policías cuando acaban la jornada laboral«, y también se tenido palabras para las familias de los agentes «que les hacen tener los pies en el suelo».

A continuación, ha señalado que en Castilla-La Mancha «en la vida se nos ha ocurrido reclamar una policía autonómica«, a la cual, si existiera, »no le daríamos uso con fines distintos a los que prevé la Constitución«. »Lo digo de todo corazón; estoy orgulloso de ser castellanomanchego, de ser español y de tener el país que tenemos«, al que ha deseado »estabilidad, previsibilidad y normalidad«.

Page ha terminado su discurso invitando todos los presentes a ponerse en pie y gritar con él: «¡Viva España!, ¡Viva el Rey!, ¡Viva la Policía Nacional!, que han sido contestados alzando sus voces y aplaudiendo fuertemente.