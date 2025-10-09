Suscribete a
El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá a las 16:00 para votar el acuerdo sobre Gaza

Page: «La Policía Nacional es garantía de estabilidad en pleno declive de la clase política española»

El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que «la seguridad ciudadana no existiría si no existieran ustedes», le ha dicho a los agentes durante el acto institucional de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional

La «luz azul» de la Policía Nacional deja 1.435 operaciones en el primer semestre con especial calado en la lucha contra el narco

Page este viernes durante su discurso en la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha
Page este viernes durante su discurso en la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha
María José Muñoz

María José Muñoz

Toledo

Durante su discurso en el acto institucional de la festividad de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha ensalzado la labor de los agentes y mandos de este cuerpo y ha subrayado que «la ... Policía Nacional es garantía de estabilidad en pleno declive de la clase política española; en estos tiempos se mantiene muy alta la valoración de la ciudadanía en la Policía Nacional, la Guardia Civil y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado«.

