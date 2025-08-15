Page pide prudencia ante los incendios: «Todos somos víctimas en potencia, si no lo somos hoy lo podemos ser mañana»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su solidaridad con las regiones y quienes están sufriendo las consecuencias de los incendios que asolan España. «Hoy nos sentimos solidarios con las tierras que están más maltratadas por el fuego. Tanto en Zamora, como en León, hoy estamos en Extremadura, en Galicia. Nos sentimos fraternalmente unidos. Todos somos víctimas en potencia, si no lo somos hoy lo podemos ser mañana«.

Así se ha pronunciado este viernes en Toledo tras asistir a la misa en honor a la Virgen del Sagrario, patrona de la capital regional, y a la posterior procesión con la imagen por el interior del templo. García-Page ha pedido «mucha prudencia» ante el calor y la oleada de incendios sin perder de vista la «humildad»: «La naturaleza cuando se lo propone hace mucho daño y si va ayudado de la mano maligna del ser humano, peor«.

El presidente regional indicado que su Gobierno lleva muchos días en tensión y en permanente contacto telefónico con los técnicos. «En Castilla-La Mancha hemos ido abordando todos los incendios que nos salen y cruzamos los dedos porque a cualquiera se nos pueden complicar. Es el tiempo de estar al frente y particularmente de apoyar a todos los servicios» y ha manifestado que la región ha ido «reforzando y reforzando» cada año sus mecanismos y medios contra los incendios.

Además ha destacado que «lamentablemente» muchos medios del Infocam están fuera de la comunidad ayudando. «Esa solidaridad es un ejemplo positivo en medio de tanto dolor», ha añadido.

En Castilla-La Mancha, ha confirmado Page, están todos los protocolos activados ante esta ola de calor: «Aquí sabemos que hay calor, que hay posibilidades», ha subrayado.