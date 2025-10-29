Page, más pendiente del impacto mediático del escándalo de los cribados que de dar soluciones a las mujeres afectadas, dice el PP

El portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page lleva casi cinco meses «mirando hacia otro lado» mientras miles de mujeres de Talavera de la Reina y su comarca se han ... visto afectadas por la interrupción de un servicio sanitario esencial como es el cribado del cáncer de mama.

Serrano ha lamentado que «las informaciones se suceden día tras día, las dudas se acumulan entre la población y la preocupación crece entre las mujeres afectadas», mientras el Ejecutivo regional «solo ha reaccionado cuando el escándalo ha saltado a los medios de comunicación».

«El Gobierno de Castilla-La Mancha está más preocupado por el impacto mediático que por ponerle freno, buscar una solución o dar explicaciones desde el minuto uno», ha afirmado el dirigente 'popular'.

En este sentido, ha recordado que «el propio Emiliano García-Page y su consejero de Sanidad aseguran que todo se ha hecho correctamente, por lo que no deberían tener ningún problema en comparecer en las Cortes de Castilla-La Mancha para dar todos los detalles, como ha solicitado el Partido Popular».

Serrano ha subrayado que, si realmente han actuado bien, «Page debería dar la cara y explicar qué ha hecho y, sobre todo, qué no ha hecho durante estos meses en los que se ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres».

Finalmente, ha criticado que «al Gobierno regional le sobran los insultos y las descalificaciones, y le falta trabajo, transparencia y explicaciones directas a las mujeres afectadas de Talavera y su comarca».