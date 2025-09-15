Page pedirá en Europa el «arancel cero» para las producciones agroalimentarias
La Junta de Comunidades lamenta el «mal acuerdo de Ursula Von der Leyen con Trump», lo que junto al recorte de la PAC pone al sector agrario «en una situación muy difícil»
Page: «Hay que hacer un frente común contra la nueva PAC para que no nos cuelen este atraco»
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a trasladar al Ministerio de Agricultura la necesidad de que «no caiga en la trampa» de permitir a la Comisión Europea que el fondo destinado a la PAC y la gobernanza se debata en la Comisión de Hacienda, «más aún cuando estamos hablando del área que sufre el recorte más brutal de todas las que existen«.
Fuentes del Gobierno regional han señalado que «tenemos una gran preocupación con esta cuestión porque si los ministerios, que son los que tienen la interlocución con Europa, no pueden luchar para que la PAC tenga el presupuesto que necesita el campo, todo lo que venga después es secundario«.
Añaden que desde que se conoció la propuesta de la Comisión «hemos mostrado nuestro rechazo frontal al recorte del 20% del presupuesto, a la eliminación del Pilar 2 y a que la PAC deje de ser un capítulo de gasto independiente y, por tanto, blindado«.
Así, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, estará en Europa en los próximos días para defender que «la PAC se mantenga como hasta ahora y trabajando para hacer un frente común« en su defensa.
Por lo que respecta a las cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio, «seguimos defendiendo arancel cero para las producciones agroalimentarias y lamentamos el mal acuerdo de Ursula Von der Leyen con Trump, lo que junto al recorte de la PAC pone al sector agrario en una situación muy difícil.
