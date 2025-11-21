Suscribete a
Encuentran el cuerpo sin vida de uno de los mineros atrapados en Asturias

Page, de nuevo contra Cospedal: «Disfrutaba de los recortes, iba en la esencia»

El socialista ha recordado su llegada a la Junta hace diez años: «Fue horroroso, encabezábamos el recorte en sanidad, en educación, en prestaciones sociales; se trataba de un desmontaje»

Cospedal y Page, en una imagen de 2015
Cospedal y Page, en una imagen de 2015

J. A. P.

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este viernes lo que se encontró hace una década cuando accedió a la presidencia de la Junta de Comunidades, utilizando palabras muy duras contra su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal: « ... No se trataba de una persona que recortara; disfrutaba de los recortes, iba en la esencia».

