Page, de nuevo contra Cospedal: «Disfrutaba de los recortes, iba en la esencia»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este viernes lo que se encontró hace una década cuando accedió a la presidencia de la Junta de Comunidades, utilizando palabras muy duras contra su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal: « ... No se trataba de una persona que recortara; disfrutaba de los recortes, iba en la esencia».

Page, que ha participado en la IV Escuela de Gobierno del PSOE, celebrada en el Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca, ha asegurado que fue «horroroso. Encabezábamos el recorte en sanidad, educación, por supuesto en prestaciones sociales. Se trataba de un desmontaje. No hay milagro económico en el PP. La receta que aplicaron, además de insultarnos permanentemente, fue despedir a miles y miles de médicos, de docentes, intentar establecer modelos de privatización, incluso firmaron convenios para que la gente se fuera a Madrid...».

El dirigente socialista ha asegurado que en Castilla-La Mancha en aquel 2015 «la situación era muy mala, había dificultades para pagar las nóminas. Encontramos algunas cosas que te duelen; por ejemplo, habían suprimido todas las becas de comedor y algunos trabajadores, aún me emociono, nos decían: 'Por favor, por favor, es la única comida que tienen muchos niños'».

Y ha añadido: «El 90% de quienes se presentaron a los planes de empleo eran titulados en Medicina, en Arquitectura, en Derecho, que se peleaban por 800 euros. El PP prometió empleo y en los cuatro años que estuvo Cospedal se destruyeron 46 empleos al día de media. Mientras, en estos 10 años se han creado 53. Un 9% han crecido los alumnos en Educación y un 47% la plantilla; hay 14.000 sanitarios más y la presión fiscal es la misma. Buen gobierno es hacer lo que le prometes a la gente».