Page muestra su apoyo al Infocam por el trabajo realizado en los incendios de este verano

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado este sábado su apoyo a los efectivos de la Comunidad autónoma que trabajan en las labores de extinción de incendios forestales este verano, que se han prodigado con especial virulencia en otras regiones de España.

En sus redes sociales, con imágenes de los Reyes Felipe y Letizia en su visita a las zonas afectadas y donde puede verse a efectivos del Infocam, Page señala que «cada muestra de apoyo cobra un significado profundo tras un verano muy duro luchando contra el fuego. Es de gran valor sentir el respaldo y el reconocimiento de los Reyes«, dice el presidente regional.

Añade que «en Castilla-La Mancha estamos muy orgulloso del trabajo realizado por el Plan Infocam dentro y fuera de nuestra comunidad«.

Hay que recordar que el PP de Castilla-La Mancha ha criticado en los últimos días la gestión de la Junta de Comunidades en los incendios forestales; incluso, el presidente regional de este partido, Paco Núñez, ha criticado tanto a García-Page como a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a los que ha acusado de no estar presentes en ninguno de los fuegos declarados en la Comunidad autónoma.

Núñez señaló que es de tener «muy poco respeto por los castellanomanchegos que se quemen miles de hectáreas en la provincia de Toledo, en la comarca de Talavera y que, ni Page, ni ningún consejero de su gobierno se haya presentado» durante todo el mes de agosto. Además, ha cuestionado a Page en si está de acuerdo con las visitas de los reyes de esta semana a las zonas quemadas en las regiones del norte del país. Núñez pidió la reprobación de unas palabras de Mercedes Gómez, donde respondía a unas críticas de Carolina Agudo con estas preguntas: «¿En los incendios forestales quién tienen que estar? ¿Un consejero? ¿O los técnicos de extinción y los bomberos y bomberas forestales? ¿Quiénes son los que apagan los incendios?«..

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha expresado también en sus redes sociales sus críticas hacia el PP regional: «El populismo barato de Paco Núñez se agota en sus propias filas», ha dicho el número 2 de Page, y continúa diciendo que: «¿Saben que los presidentes de la Diputación de Ciudad Real y Toledo -quienes tienen la competencia de asistencia a municipios y los consorcios de bomberos- no han visitado en todo el verano ni un solo municipio afectado por un incendio?«.

Y se pregunta Gutiérrez: «¿Va a empezar el PP de Castilla-La Mancha y Paco Núñez pidiendo explicaciones a Valverde y a Cedillo, les va a desautorizar su gestión?«.