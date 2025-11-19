Page se imagina un PSOE «distinto» dentro de unos años: «El PSOE tiene que volver a ser el PSOE»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este miércoles que se imagina un PSOE «distinto» dentro de unos años«. «El PSOE tiene que volver a ser el PSOE», ha afirmado en el foro 'La España Vertebrada', organizado por el ... diario 'El Mundo' en Toledo, donde ha sido preguntado por cómo se imagina el partido dentro de cinco años.

«España más o menos igual pero el PSOE distinto. Yo creo que no está pasando su mejor momento», ha manifestado García-Page, quien ha enfatizado que «el PSOE tiene que volver a ser el PSOE«.

Sobre si se ve a sí mismo como una corriente crítica o como una voz solitaria que intenta que el PSOE no deje de ser un partido de grandes mayorías, ha negado esta cuestión, al tiempo que ha dejado claro que él no está «en ningún tipo de ambición interna», quizás, ha puntualizado, «esa es mi fuerza».

Asimismo, ha desvelado que cuando pasaron las últimas elecciones, le llamaron desde Madrid, «lo que pasa es que quien lo hizo hoy está en la cárcel», ha subrayado, añadiendo que le dijeron: «Pero bueno, Emiliano, ya han pasado las elecciones, ya no tienes que discrepar«. A lo que el presidente Castilla-La Mancha contestó: »Es que estáis muy equivocados, es que yo no lo hago por los votos, es que tengo una opinión distinta«.

Sin buscarlo, ha dicho, se ha encontrado en el centro de un espacio, que a lo mejor también por la responsabilidad de ser el único presidente con mayoría absoluta «en este desierto» de las últimas elecciones, en el que se ve «no con la obligación», pero sí «con una cierta responsabilidad».

Además, ha abogado por la necesidad de recuperar el «espíritu de consenso, moderación y cohesión nacional« que impulsó la Transición española, y ha alertado del «clima político más frentista y populista» vivido en décadas.

Por ello, ha lamentado que el clima político actual «es el menos propicio para conmemorar la Transición, porque vivimos el momento de mayor polarización y populismo que he conocido». Como «solución» a esta situación ha dicho que simplemente hay que «recuperar la normalidad» y repensar el papel de los partidos políticos porque «son instrumentos al servicio de la ciudadanía, no fines en sí mismos».