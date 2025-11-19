Suscribete a
ABC Premium

Page se imagina un PSOE «distinto» dentro de unos años: «El PSOE tiene que volver a ser el PSOE»

El presidente de Castilla-La Mancha asegura que nos encontramos ante el clima político «más frentista y populista» en décadas

Page advierte que cualquier intento de «privilegio territorial» en la financiación autonómica tendrá una «oposición frontal»

Emiliano García-Page participa en el foro 'La España Vertebrada', organizado por El Mundo
Emiliano García-Page participa en el foro 'La España Vertebrada', organizado por El Mundo JCCM
Elisabeth Bustos

Elisabeth Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este miércoles que se imagina un PSOE «distinto» dentro de unos años«. «El PSOE tiene que volver a ser el PSOE», ha afirmado en el foro 'La España Vertebrada', organizado por el ... diario 'El Mundo' en Toledo, donde ha sido preguntado por cómo se imagina el partido dentro de cinco años.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app