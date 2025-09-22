Page felicita al 'toledano' Chus Mateo por su nombramiento como nuevo seleccionador de baloncesto
El presidente de Castilla-La Mancha destaca la valía del técnico toledano y confía en que «seguirá cosechando grandes éxitos»
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado a Chus Mateo, vecino de Toledo, por su nombramiento como nuevo seleccionador de baloncesto.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, García-Page le desea toda la suerte a Chus Mateo como nuevo seleccionador. «Me alegro especialmente por ser vecino de nuestra región, concretamente de Toledo. Ya ha demostrado su gran valía y estoy seguro de que seguirá cosechando grandes éxitos», asegura el presidente del ejecutivo castellanomanchego.
La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha confirmado este lunes a Chus Mateo como nuevo seleccionador masculino de baloncesto en sustitución del italiano Sergio Scariolo, que dejó el combinado nacional tras el Eurobasket para dirigir al Real Madrid.
Le deseo toda la suerte a @MateoChus como nuevo seleccionador de @BaloncestoESP. Me alegro especialmente por ser vecino de nuestra región, concretamente de Toledo. Ya ha demostrado su gran valía y estoy seguro de que seguirá cosechando grandes éxitos. https://t.co/2PHcfas00t— Emiliano García-Page (@garciapage) September 22, 2025
La Federación se ha decidido por Mateo después de unos días de deliberación y como opción preferida frente a las otras candidaturas al cargo de Pablo Laso, Xavi Pascual y Jaume Ponsarnau.
