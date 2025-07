Page exige a Sánchez una cuestión de confianza o elecciones: «Esta es la crisis de corrupción más grave en democracia para el PSOE»

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados o convoque elecciones generales anticipadas. Considera que las trece medidas adicionales anunciadas por Sánchez en el Comité Federal para prevenir y combatir la corrupción dentro del PSOE son insuficientes para superar la crisis que atraviesa el partido.

Según fuentes del entorno de García-Page, durante su intervención ante Sánchez ha señalado que «esta es la crisis de corrupción más grave en democracia para el Partido Socialista» y ha advertido que no se va a superar con las medidas planteadas por Sánchez en este Comité Federal.

En su opinión, el PSOE ha perdido la confianza parlamentaria, y esta solo puede recuperarse sin ceder a lo que ha calificado como «chantajes de los independentistas», en alusión a los acuerdos alcanzados con ERC y, especialmente, con Junts a lo largo de la legislatura. «O se recupera la confianza parlamentaria que se ha perdido, y no a cambio de más chantajes de los independentistas, o Sánchez debe convocar elecciones anticipadas», ha afirmado.

García-Page mostró antes de entrar en la reunión su disposición a escuchar las propuestas del secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero dejó claro que no bastará con gestos simbólicos o maniobras tácticas. Tampoco le bastó que Sánchez volviera a pedir «perdón» por los nombramientos tanto de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. «Al fin y al cabo fui y quien confió en ellos y quien no supo descubrir qué había detrás», aseguraba Sánchez durante su intervención.

«La única salida que no puede tener el PSOE es esconder la cabeza o aplicar paños calientes. Si esa es la solución, lo que vendrá será peor que lo que ya tenemos», afirmó el barón socialista, que esperaba salir del Comité Federal «con la garantía y la certeza de que no hay más; de que aquí se ha acabado la situación; la certeza a mí me importa mucho».