Page: «El Estado ha confundido delegar las competencias con despreocuparse»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, flanqueado por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, y la delegada de la agencia en Castilla-La Mancha, Lidia Sánchez

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado este viernes que en ocasiones ha dado la impresión de que el Estado «ha confundido la delegación de competencias con despreocuparse», lo que ha derivado en un «puzle» que a menudo se hace y deshace sin una visión de conjunto.

En el acto de conmemoración del 40 aniversario de la delegación de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha, García-Page ha defendido que el Gobierno central debería asumir la función de convocar y pilotar un proceso de armonización de carácter técnico entre las comunidades autónomas, con una agenda de trabajo estable y al margen del debate político.

«Reclamo una década en la que nos sentemos las autonomías, con el Estado como elemento coordinador, y con una agenda de armonizaciones, empezando por las técnicas, luego las legislativas y políticas», ha señalado.

El presidente castellanomanchego ha puesto como ejemplo que existen al menos «cincuenta asuntos que podrían abordarse desde el sentido común» para mejorar la coordinación autonómica, siempre que se desliguen de la confrontación partidista.

Además, el presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en que en España, para que haya coordinación, «no basta con que nos juntemos las autonomías». «Si yo mañana empezara a convocar por mi cuenta a las comunidades, eso se llamaría conspiración. Pero si nos convoca un ministro, vamos», ha zanjado García-Page.