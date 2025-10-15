Suscribete a
Page enmienda a Sánchez y celebrará «a pleno pulmón» los 50 años de la Transición, no de la muerte de Franco

El presidente de Castilla-La Mancha cree que el dictador «podía haber muerto y no haber tenido la Transición ni la democracia que tenemos»

Page, en Almagro
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que su comunidad autónoma va a celebrar «a pleno pulmón» y a «lo grande» el 50 aniversario de la Transición. «Sí, se puede celebrar», ha defendido el jefe del Ejecutivo regional durante el acto ... institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra en el Teatro Municipal de Almagro.

