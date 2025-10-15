Page enmienda a Sánchez y celebrará «a pleno pulmón» los 50 años de la Transición, no de la muerte de Franco

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que su comunidad autónoma va a celebrar «a pleno pulmón» y a «lo grande» el 50 aniversario de la Transición. «Sí, se puede celebrar», ha defendido el jefe del Ejecutivo regional durante el acto ... institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra en el Teatro Municipal de Almagro.

«Vamos a celebrar en breve --el año que viene-- el 50 aniversario de la Transición. Y lo vamos a hacer por todo lo grande en esta tierra», ha enfatizado un García-Page, que ha defendido que este aniversario sí se puede celebrar. «La palabra cuando se habla de muerte es más extraña. Pero bueno, se puede efectivamente recordar el fallecimiento del dictador», ha defendido.

Según ha advertido, Franco «podía haber muerto y no haber tenido la Transición ni la democracia que tenemos». «Podían haberse malogrado muchísimas cosas. Podían no haber funcionado las cosas de la misma manera. Podían no haber estado la sociedad española, sus dirigentes políticos, económicos, empresariales, eclesiásticos, a la altura. Y se estuvo a la altura», se ha congratulado.

Es por ello que el presidente de Castilla-La Mancha cree que lo sucedido por aquellos años es algo que «no podemos olvidar». Por eso, ha apostillado, «lo vamos a celebrar a pleno pulmón» en la región porque «evoca lo que somos en buena medida».

Unos herederos de esa Transición, ha subrayado García-Page, que «nos ha permitido como tierra tener los mismos instrumentos para discutir, para pelear, en el sentido siempre democrático de la palabra, por nuestras oportunidades y por nuestros derechos».